Kramer over Weghorst-moment: "Als je naar mijn verleden kijkt"

Michiel Kramer was verrast door de confrontatie tussen Wout Weghorst en Wouter Goes van vorige week. Ook uit hij zijn twijfels over hoe de KNVB heeft gereageerd op het incident tijdens de wedstrijd tussen Ajax en AZ.

"Het zijn twee griezels, zowel Weghorst als Goes. Allebei roepen ze bij veel mensen irritaties op. Ik begrijp niet precies wat ze van elkaar willen", stelt Kramer bij De Eretribune op ESPN. "Er is ook geen vervolgonderzoek gestart. Als je naar mijn verleden kijkt, toen ik dingen deed die niet konden, gebeurde dat altijd. Maar nu niet."

Kramer zoekt naar de reden achter Weghorsts actie. "Als het wat minder gaat bij het elftal dan gaat hij dingen doen waarvan je denkt: waarom doe je dat? Ik zie hem vier keer doorgaan op de nummer zes van Chelsea… ik snap dat niet", aldus de spits.