Geschreven door Jessica Westdijk 24 feb 2020 om 19:02

Ajax kende een teleurstellende week. Het verloor eerst op bezoek bij Getafe en ging vervolgens ook op bezoek bij Heracles Almelo onderuit. De kranten zijn dan ook niet mild.

“De rivalen voelen en ruiken de kwetsbaarheid. De Amsterdamse ongenaakbaarheid is volledig verdwenen”, zo analyseert de Volkskrant. “Klaas-Jan Huntelaar weet zijn glorietijd als spits achter zich. Hij maakt nog weleens een doelpunt, maar hem in de basis zetten is een kwestie van armoede”, vervolgt de krant. Maar niet alleen Klaas Jan Huntelaar krijgt ervan langs, ook Daley Blind en Perr Schuurs kunnen rekenen op kritiek: “Schuurs is een mooie speler, maar de manier waarop hij zich laat wegzetten of inschattingsfouten maakt, is soms bizar. (…) De onzekerheid van Perr Schuurs is schrijnend, al was diens solo prachtig. Schuurs stak het halve veld over, had een schot in gedachten dat hij vroeger in de eerste divisie geregeld liet zien. De bal ging naast.”

Naar mate je er meer kranten bij pakt, komen eigenlijk alle spelers wel aan bod. Zo schrijft Het Parool: “Ook David Neres en Quincy Promes worden al een tijdje node gemist. Vleugelaanvaller Ryan Babel heeft dat duo nog niet kunnen doen vergeten. Tel daarbij op dat Tadic en Van de Beek ook niet de scherpte hebben van vóór de winterstop en het is duidelijk dat Ajax offensief een flinke jas heeft uitgedaan.”