Krijgt Ajax al snel vierde ster op het shirt? "Geen calimeroclub"

Momenteel speelt de Amsterdamse shirt met drie sterren boven de borst. Dat heeft alles te maken met de 36 landstitels. Er is echter nog maar één landstitel nodig om de vierde ster op het shirt te krijgen. De drie landstitels van de vrouwentak mogen namelijk ook meegeteld worden.

Er bestaan geen regels die ervoor zorgen dat landstitels van de mannen en vrouwen niet bij elkaar mogen worden opgeteld. "Sterren die meerdere nationale titels vertegenwoordigen, mogen direct naast het team-embleem op elk speeltenue worden weergegeven, onder voorbehoud van goedkeuring door de nationale bond van het team", aldus KNVB-woordvoerder Daan Schippers.

Ajax zal dus zelf de knoop moeten doorhakken of het met vier sterren wil gaan spelen. "Ajax wil niet op de zaken vooruitlopen", reageert woordvoerder Wesley Montijn. Fabian Nagtzaam, directeur van de supportersvereniging van Ajax, is wel duidelijk: "Wij willen geen vierde ster als die landstitels bij elkaar worden opgeteld. Die van Jong Ajax telt ook niet mee, dan is het einde zoek. Die vierde ster willen wij pas als de mannen voor de veertigste keer kampioen van Nederland zijn geworden."

"De mannen spelen in hun eigen shirts, de vrouwen ook. Zij staan voor hun eigen prestaties. Het wordt wel erg ingewikkeld als je alles op een hoop gaat gooien om alleen op die manier aan een extra ster te komen, wij zijn geen calimeroclub. Historisch gezien is het ook zo opgebouwd, dus waarom zou je dit moeten veranderen?", aldus Nagtzaam.