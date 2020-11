Geschreven door Jordi Smit 24 nov 2020 om 13:11

Rasmus Kristensen viel in januari 2018 bij Ajax met zijn neus in de boter, maar een groot succes was de samenwerking niet. Na anderhalf jaar besloot hij in de zomer van 2019 naar RB Salzburg te vertrekken, waar hij het goed naar zijn zin heeft.

De Deense vleugelverdediger keek in gesprek met Sky Sport Austria terug op zijn periode bij de Amsterdammers. “De combinatie tussen Ajax en mij werkte niet helemaal goed, omdat het voor mij moeilijk was om mijn eigen spel te spelen”, legt Kristensen uit. Dat betekent niet dat de defensieve kracht spijt heeft van zijn overgang naar Ajax. “Ik ben technisch een stuk beter geworden aan de bal en heb veel geleerd bij Ajax. Maar ik geloof dat Salzburg met mijn voetballende kwaliteiten beter bij mij past.”

Zijn vertrek naar Oostenrijk heeft Kristensen dan ook goed gedaan, want hij hoort al een tijd lang tot een van de vaste basisspelers van het team. Woensdagavond neemt hij het met zijn elftal in de Champions League op tegen Bayern München, een wedstrijd waarin hij het volste vertrouwen heeft. “In Denemarken had ik in Midtjylland precies dezelfde tactiek en mentaliteit als hier in Salzburg, waardoor mijn oude speelstijl beter tot zijn recht komt.”