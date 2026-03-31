2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Ajax historie & oud-spelers

Kristensen dacht aan stoppen: "De beslissing was al genomen"

bron: Voetbal International
Rasmus Kristensen in het shirt van Eintracht Frankfurt Foto: © BSR Agency

Rasmus Kristensen overwoog twee jaar geleden serieus om een einde aan zijn loopbaan als profvoetballer te maken. De voormalig Ajacied was het plezier in het voetballen helemaal verloren.

Kristensen speelde bij Leeds United toen hij nadacht over stoppen met voetbal. "Het was erg, zo erg dat ik wilde stoppen met voetballen. Ik dacht dat deze wereld niets voor mij was. De beslissing was eigenlijk al genomen", vertelt hij in een Deense podcast, geciteerd door Voetbal International. "Ik had het geloof verloren. Mijn overtuiging was dat plezier en professioneel voetbal niet bij elkaar horen."

De Deense vleugelverdediger kon overal op genoeg speeltijd rekenen, maar haalde alsnog weinig plezier uit zijn werk. "De hebt je hele leven voor deze droom gewerkt, voor dit doel. Dan bereik je het en heb je plotseling het gevoel dat het niet voor jou is", licht hij toe. "Je hebt het gevoel dat je je tijd hebt verspild."

Een verhuurperiode aan Eintracht Frankfurt deed Kristensen echter veel goeds. Vorige zomer werd hij definitief overgenomen door de Duitse club. "Als het echt klote is, kan ik altijd naar huis vliegen", laat hij weten. "Wat maakt deze club zo speciaal? De mensen die hier werken."

Rasmus Kristensen
