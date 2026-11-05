Kristensen roemt 6 voormalig Ajax-spelers: "Heb ik van genoten"
Rasmus Kristensen speelt donderdagavond met FC Midtjylland in de strijd om de Conference League tegen Ajax en de 29-jarige vleugelverdediger stond in het verleden ook bij de club uit Amsterdam onder contract.
"Ik heb het meest geleerd van Lasse Schöne. Hij kent de club van binnen en buiten", vertelt hij op de website van ESPN. Kristensen noemt vervolgens ook nog vijf andere voormalig Ajacieden. "Ik heb genoten van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, maar ik kan zoveel spelers opnoemen: Dusan Tadic, Hakim Ziyech en David Neres bijvoorbeeld", vertelt hij enthousiast.
"Ik genoot zelf het meest van mijn doelpunt in de bekerfinale", verklapt Kristensen, die meerdere prijzen wist te winnen in Nederland. "Ik weet nog dat we door meer dan 100.000 mensen werden onthaald in de stad, om de dubbel te vieren", vervolgt hij trots. Kristensen is ook nog altijd goed bevriend met Kasper Dolberg. "We zijn heel erg close", verklapt hij.
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