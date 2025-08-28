"Kristian Hlynsson was dan vijftien miljoen euro waard geweest"

FC Twente hoopt de selectie nog verder te versterken, maar technisch directeur Jan Streuer geef aan dat spelers duur zijn geworden. Het lukte hem wel om Kristian Hlynsson voor een kleine twee miljoen euro over te nemen van Ajax.

"Hlynsson gaat een uitstekende speler worden", voorspelt Streuer bij 1Twente VoetbalTijd. "Als hij al in het eerste van Ajax had gespeeld, had je vijftien miljoen moeten betalen. Je moet hem halen op het moment dat hij nog niet zover is."

FC Twente deed dat eerder met Youri Regeer en Anass Salah-Eddine. "Salah-Eddine hebben we gehaald toen hij afgeschreven was bij Ajax en je verkoopt hem voor meer dan tien miljoen", doelt Streuer op zijn transfer naar AS Roma. "Dat zijn mooie transfers, maar wij moeten het vooral hebben van spelers die jong zijn en het nog moeten maken. Gearriveerde spelers zijn bijna niet te betalen, helemaal niet in salarissen. Wij betalen geen salarissen van een miljoen euro. Bij Ajax, Feyenoord en PSV zitten ze daar allemaal ver boven."

Streuer denkt wel dat de Tukkers financieel mee kunnen met NEC en FC Utrecht. "Dat is het niveau waarop wij werken, ja", beaamt hij. "Qua salarissen kunnen zijn misschien wat meer doen, omdat ze een privé-sponsor hebben", doelt hij op FC Utrecht-geldschieter Frans van Seumeren en NEC-geldschieter Marcel Boekhoorn. "Maar dat zijn de twee clubs waarmee we ons moeten meten."

FC Twente eindigde vorig seizoen boven NEC, maar onder FC Utrecht. "FC Utrecht heeft een extreem goed seizoen gehad. We zullen zien hoe ze het dit seizoen gaan doen. Maar dat zijn de ploegen waarmee we ons moeten meten. Wij willen winnen van PSV, Feyenoord en Ajax, maar zij hebben veel meer mogelijkheden", weet Streuer.

"Toen we twee seizoenen geleden derde werden hadden we wel dertien punten meer dan Ajax, maar dat zijn uitzonderingen. Het is voor die club dan een blamage dat dat gebeurt en voor ons is dat leuk, maar je kunt je daar niet mee meten. Als een club ieder jaar gemiddeld twee miljoen aan salarissen kan betalen en jij betaalt nog geen vijf ton, dan zou het raar zijn dat wij betere spelers hebben dan zij", besluit hij.