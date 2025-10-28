Kristian Hlynsson krijg lof uit het Ajax-kamp: "Dat is slim..."

Ajax heeft zondag in Enschede een broodnodige overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer John Heitinga, die de laatste weken onder vuur lag, maakte na rust een knappe comeback tegen FC Twente en won met 2-3 in De Grolsch Veste.

Na rust keerde het beeld volledig. Ajax zette meer druk, vond beter de vrije man en draaide de achterstand om in een zege. Heitinga sprak na afloop over de tactische aanpassingen en ging daarbij ook in op Kristian Hlynsson, die door Ajax wordt verhuurd aan FC Twente en zijn ploeg pijn deed met een doelpunt.

Heitinga vertelt het volgende. "Als je het hebt over de grip krijgen: we kregen de doorstapmomenten in de eerste helft niet goed voor elkaar. Dat zag je met name bij Kristian Hlynsson, die ging zwerven. We kregen bij momenten de druk er niet op. Het opstapmoment wil je dan via de as hebben, in dit geval vanuit Oscar Gloukh, met James McConnell en Josip Sutalo die dan door moet stappen."

De oefenmeester gaat nog even door. "Maar Hlynsson was slim zat om een aantal keer ook naar de zijlijn te lopen, zoals ik hem ook ken. Dan ziet het opstapmoment er net anders uit, dan moet je met de back doorkantelen. Dat is iets wat we met name het begin van de tweede helft wel goed voor elkaar hadden. Daar heb je ook totale grip, waar je ook direct een aantal goede goals uit maakt", besluit hij tegenover Voetbal International.