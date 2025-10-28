Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kristian Hlynsson krijg lof uit het Ajax-kamp: "Dat is slim..."

Arthur
bron: Voetbal International
Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson
Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zondag in Enschede een broodnodige overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer John Heitinga, die de laatste weken onder vuur lag, maakte na rust een knappe comeback tegen FC Twente en won met 2-3 in De Grolsch Veste.

Na rust keerde het beeld volledig. Ajax zette meer druk, vond beter de vrije man en draaide de achterstand om in een zege. Heitinga sprak na afloop over de tactische aanpassingen en ging daarbij ook in op Kristian Hlynsson, die door Ajax wordt verhuurd aan FC Twente en zijn ploeg pijn deed met een doelpunt.

Heitinga vertelt het volgende. "Als je het hebt over de grip krijgen: we kregen de doorstapmomenten in de eerste helft niet goed voor elkaar. Dat zag je met name bij Kristian Hlynsson, die ging zwerven. We kregen bij momenten de druk er niet op. Het opstapmoment wil je dan via de as hebben, in dit geval vanuit Oscar Gloukh, met James McConnell en Josip Sutalo die dan door moet stappen."

De oefenmeester gaat nog even door. "Maar Hlynsson was slim zat om een aantal keer ook naar de zijlijn te lopen, zoals ik hem ook ken. Dan ziet het opstapmoment er net anders uit, dan moet je met de back doorkantelen. Dat is iets wat we met name het begin van de tweede helft wel goed voor elkaar hadden. Daar heb je ook totale grip, waar je ook direct een aantal goede goals uit maakt", besluit hij tegenover Voetbal International.

Gerelateerd:
John Heitinga

KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Ajax - SC Heerenveen

0
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem schrikt van Ajax: "Was van zo'n laag niveau"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Taylor

Kenneth Taylor: "Zijn boos op elkaar geworden in de kleedkamer"

0
James McConnell in actie tegen Chelsea

"James McConnell komt niet uit de koker van de Ajax-scouting"

0
John Heitinga

'Heitinga misbruikte Moro': "Is de scouting een doorn in het oog"

0
Wout Weghorst

"Circus Weghorst wordt een pandemonium die zijn weerga niet kent"

0
Josip Sutalo, Lucas Rosa, Raul Moro

"Sutalo en Traoré weten niet welke kleur hesje zij aan moeten trekken"

0
Frank Peereboom

'Peereboom kaffert Ajax-talenten uit': "Moet ik weer naar Kroes"

0
Valentijn Driessen

Driessen over toekomst Heitinga: "Maandag wel, dinsdag niet meer"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd