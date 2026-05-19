Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kritiek na gelijkspel Ajax bij SC Heerenveen: "Had nooit gemogen"

Arthur
SC Heerenveen - Ajax
SC Heerenveen - Ajax Foto: © Pro Shots

Volgens journalist Mike Verweij had scheidsrechter Joey Kooij nooit aangesteld mogen worden voor het duel tussen SC Heerenveen en Ajax (0-0). Zijn kritiek richt zich niet alleen op de manier van fluiten, maar vooral op de mogelijke schijn van belangenverstrengeling, omdat Kooij de schoonzoon is van Ajax-icoon Frank de Boer.

In de podcast Kick-off zegt Verweij daarover. "De scheidsrechtersbaas had Joey Kooij natuurlijk nooit op deze wedstrijd mogen zetten", begint Verweij maandag in de podcast Kick-off. "Ajax had nu geen reet om te klagen, als je zo slecht voetbalt, verdien je het ook niet. Dan kan je niet verschuilen achter een niet gegeven penalty, maar die aanstelling was gewoon oliedom."

Tijdens de tweede helft wilde Ajax een strafschop na een duel met Davy Klaassen, maar die werd niet toegekend. Volgens Verweij ontstaat juist daar het probleem met de perceptie rond de scheidsrechter. "Ajax wilde in de tweede helft een strafschop, nadat het leek alsof een overtreding werd gemaakt op Davy Klaassen. "Kooij kan het daar nooit goed doen", vervolgt Verweij. "Als hij de bal op de stip legt, is hij de schoonzoon van Frank de Boer die Ajax een beslissende penalty geeft. Nu geeft hij hem niet en heeft hij de schijn tegen."

Verweij benadrukt tot slot dat hij niet twijfelt aan de eerlijkheid van Kooij, maar wel aan de keuze om hem in deze situatie aan te stellen:
"De journalist benadrukt echter wel dat hij niet twijfelt aan de integriteit van de arbiter. "Daar twijfel ik niet aan, maar hij zou zelf tegen de KNVB moeten zeggen dat hij het nooit goed kan doen. Hij zit in een heel lastig pakket", besluit Verweij.

Gerelateerd:
Ephendrich Rijsenburg

Ajax plukt toptalent Rijssenburg weg bij concurrent Feyenoord

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Van Mosselveld haalt uit: "Gevoel dat het totaal niet doordacht is"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
De nieuwe Eredivisiebal

Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27

0
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax plukt toptalent Rijssenburg weg bij concurrent Feyenoord

Van Mosselveld haalt uit: "Gevoel dat het totaal niet doordacht is"

Kritiek na gelijkspel Ajax bij SC Heerenveen: "Had nooit gemogen"

FC Groningen vreesde voor Volendam-drama: "Kregen we geen antwoord op"

"Als Ajax wint, dan gaat FC Utrecht geen supporters mee mogen nemen"

Derksen: "Als ik FC Groningen was zou ik zeggen: we spelen niet"

García eruit bij Ajax: "Vanwege het feit dat deze man dit roept..."

Driessen tipt trainerskandidaat: "Wat past er nou meer bij Ajax?"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws