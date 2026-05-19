Kritiek na gelijkspel Ajax bij SC Heerenveen: "Had nooit gemogen"

Volgens journalist Mike Verweij had scheidsrechter Joey Kooij nooit aangesteld mogen worden voor het duel tussen SC Heerenveen en Ajax (0-0). Zijn kritiek richt zich niet alleen op de manier van fluiten, maar vooral op de mogelijke schijn van belangenverstrengeling, omdat Kooij de schoonzoon is van Ajax-icoon Frank de Boer.

In de podcast Kick-off zegt Verweij daarover. "De scheidsrechtersbaas had Joey Kooij natuurlijk nooit op deze wedstrijd mogen zetten", begint Verweij maandag in de podcast Kick-off. "Ajax had nu geen reet om te klagen, als je zo slecht voetbalt, verdien je het ook niet. Dan kan je niet verschuilen achter een niet gegeven penalty, maar die aanstelling was gewoon oliedom."

Tijdens de tweede helft wilde Ajax een strafschop na een duel met Davy Klaassen, maar die werd niet toegekend. Volgens Verweij ontstaat juist daar het probleem met de perceptie rond de scheidsrechter. "Ajax wilde in de tweede helft een strafschop, nadat het leek alsof een overtreding werd gemaakt op Davy Klaassen. "Kooij kan het daar nooit goed doen", vervolgt Verweij. "Als hij de bal op de stip legt, is hij de schoonzoon van Frank de Boer die Ajax een beslissende penalty geeft. Nu geeft hij hem niet en heeft hij de schijn tegen."