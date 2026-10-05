Kritiek op Ajax-goalie neemt toe: "Allesbehalve een zekere indruk"
Femke Liefting heeft zondagmiddag opnieuw een ongelukkig moment beleefd onder de lat bij Ajax. De 21-jarige keepster veroorzaakte in de wedstrijd tegen Feyenoord een strafschop en kreeg vervolgens kritiek van ESPN-commentator Mark van Rijswijk.
Ajax kent tot dusver een sterke start van het seizoen in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. De ploeg van trainer Anouk Bruil won vijf van de eerste zes competitiewedstrijden en bezet momenteel de tweede plaats, achter koploper FC Twente. Ook tegen Feyenoord leek er aanvankelijk weinig aan de hand. Ajax was de betere ploeg en ging dankzij doelpunten van Sari Kees en Sherida Spitse met een 2-0 voorsprong de rust in. Spitse maakte haar treffer vanaf de strafschopstip.
Kort na de hervatting ging het echter mis voor Liefting. De doelvrouw kwam ver uit haar doel bij een lange bal en raakte daarbij Fleur Stoit. Liefting kreeg een gele kaart en Feyenoord mocht vanaf elf meter aanleggen. Victoria DellaPeruta benutte de strafschop en bracht de bezoekers terug tot 2-1.
Van Rijswijk was tijdens de uitzending van ESPN kritisch op het optreden van de keepster. "Ze komt, maar moet eigenlijk niet komen… Liefting maakt toch allesbehalve een zekere indruk dit seizoen, hoor."
Het was niet de eerste keer dit seizoen dat Liefting ongelukkig voor de dag kwam. Twee weken eerder ging het tegen AZ eveneens mis. Toen liet de door Chelsea verhuurde keepster zich verrassen door een lange bal van Maudy Stoop, die vanaf eigen helft raak schoot.
Ook dat eerdere moment speelde mee in de beoordeling van Van Rijswijk. "Ze maakt opvallend veel fouten voor een keeper met haar talent. Ze zit niet in de lekkerste fase", aldus de ESPN-commentator.
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