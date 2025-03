Kritiek op Ajax-speler: "Fortuna en Sparta doen daar meer mee"

Van der Gijp is tijdens de podcast KieftJansenEgmondGijp stellig in zijn oordeel. "Ik schrik van die kans die Brobbey krijgt en wat hij er dan mee doet. Helemaal niets namelijk", zegt hij over een moment uit de wedstrijd tegen Almere City. "Dan denk ik als ik dat zie: de spits van Fortuna en Sparta doen daar meer mee." Hij ziet in Brobbey geen koelbloedige afmaker en vraagt zich af of Ajax met hem wel de juiste nummer negen heeft.

Kieft maakt de vergelijking met een speler die volgens hem wél over de juiste kwaliteiten beschikt. "Die kan echt afmaken, maar dat kan hij (Brobbey, red.) niet. Die komt dan naar binnen en schiet hem zo binnen, maar dat kan hij niet." De oud-international wijst erop dat Brobbey nog veel te leren heeft als het gaat om zijn afronding en kalmte voor de goal.