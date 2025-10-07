'Kritiek op beleid Ajax': "Zijn iPad-aankopen die er zijn gedaan"

Arno Vermeulen sprak zondagavond bij Studio Voetbal over de situatie bij Ajax en de positie van trainer John Heitinga. Volgens de NOS-commentator spelen er binnen de club meerdere kwesties die mede aan de huidige sportieve problemen bijdragen.

"Ik heb een aantal mensen binnen de club uitgebreid gesproken. Ze noemen het iPad-aankopen die er zijn gedaan. Heitinga heeft daar wel degelijk invloed op gehad. Hij had zich er beter en kritischer mee moeten bemoeien, want hij zit nu zelf met de gebakken peren dat het best wel matig is", aldus Vermeulen die de pijlen gericht heeft op Alex Kroes.

Ondanks de kritiek verwacht Vermeulen niet dat de trainer op korte termijn zijn baan verliest. "Heitinga gaat voorlopig niet ontslagen worden. Je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt, want als je een paar keer verliest gaat het snel. Dat hij eruit gaat heeft ook geen zin, want dan heeft de technisch directeur ook een probleem. Dan wordt hij misschien meegenomen in zijn val."