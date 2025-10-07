Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Kritiek op beleid Ajax': "Zijn iPad-aankopen die er zijn gedaan"

Arthur
bron: NOS Studio Voetbal
Alex Kroes
Alex Kroes Foto: © BSR Agency

Arno Vermeulen sprak zondagavond bij Studio Voetbal over de situatie bij Ajax en de positie van trainer John Heitinga. Volgens de NOS-commentator spelen er binnen de club meerdere kwesties die mede aan de huidige sportieve problemen bijdragen.

"Ik heb een aantal mensen binnen de club uitgebreid gesproken. Ze noemen het iPad-aankopen die er zijn gedaan. Heitinga heeft daar wel degelijk invloed op gehad. Hij had zich er beter en kritischer mee moeten bemoeien, want hij zit nu zelf met de gebakken peren dat het best wel matig is", aldus Vermeulen die de pijlen gericht heeft op Alex Kroes.

Ondanks de kritiek verwacht Vermeulen niet dat de trainer op korte termijn zijn baan verliest. "Heitinga gaat voorlopig niet ontslagen worden. Je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt, want als je een paar keer verliest gaat het snel. Dat hij eruit gaat heeft ook geen zin, want dan heeft de technisch directeur ook een probleem. Dan wordt hij misschien meegenomen in zijn val."

Gerelateerd:
Pius Ikedia

Ikedia overleefde hartaanval: "Weet niets meer van het moment"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen adviseert Ajacied: "Dan moet je gewoon stoppen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd