Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Kritiek op Haller: "Stoppen met dat niet willen juichen tegen Ajax"

Thomas
Sébastien Haller scoort
Sébastien Haller scoort Foto: © BSR Agency

Bij FC Utrecht was er na de 2-1 overwinning op Ajax volop euforie, maar ook een klein moment van frustratie. De heren Pessel en Boonen spraken bij RTV Utrecht met gemengde gevoelens over het gedrag van voormalig Ajax-spits Sébastien Haller, die de 2-0 scoorde tegen zijn oude club, maar besloot niet te juichen. En dat schoot bij de Utrecht-volgers in het verkeerde keelgat.

"In de tweede helft natuurlijk komen we door Haller, zo gegund komen we op de 2-0. Ik vind wel een beetje, nou hij moet stoppen met dat niet willen juichen uit respect voor Ajax", zegt Boonen. 

"Hij komt hier bij Utrecht, dus gewoon juichen. Dat was het enige nadeel. Moet je goed horen, wij hebben hier in Utrecht met 22.000 mensen weken zitten wachten op de goal van Haller. Dan scoort hij gisteren op een fantastische wijze 2-0. Maar dan doet hij dat heel gelaten. Terwijl, juist dan moet je aan je supporters tonen: jongens, voor jullie heb ik dat vandaag gedaan." 

