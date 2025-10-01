Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

Niek

Ajax verloor dinsdagavond in de strijd om de Champions League met 4-0 (!) op bezoek bij Olympique Marseille en Kenneth Taylor was na afloop teleurgesteld. De middenvelder baalde vooral van de openingstreffer van Igor Paixåo. 

"We komen snel achter natuurlijk. Je weet dat het een moeilijke wedstrijd wordt en uiteindelijk kom je snel achter en dan wordt het lastig", vertelt hij voor de camera van Ziggo Sport. "Uiteindelijk hebben we altijd vertrouwen in onszelf en de eerste vijf minuten denk ik dat er niets aan de hand is. We wisten dat ze zo speelden natuurlijk. De bal ging naar de spits, hij werd verlengd en ze scoren gelijk. Daarna komen we op 2-0 achter door een individuele fout misschien", vervolgt Taylor over het balverlies van ploeggenoot Davy Klaassen. 

Hij weigert om de schuld af te schuiven op de tactiek van trainer John Heitinga. "Achteraf is alles makkelijk. Alleen, wij hadden een strijdplan bedacht en dat heeft niet goed uitgepakt", constateert hij. "Voetbal is uiteindelijk een spel van fouten en die worden gewoon genadeloos afgestraft. Dan wordt het wel lastig", aldus Taylor, die tegen Sparta aast op revanche. "Dan moeten we er gewoon weer staan. Die knop moet gewoon snel om. Uiteindelijk moet je door. We kunnen helaas niet terug in de tijd om dingen anders te doen, dus we hebben geen andere keus." 

"Zaterdag moeten we er gewoon weer staan, dan moeten we winnen met goed spel. We zijn vrij eerlijk en duidelijk tegenover elkaar, daar hoef je je geen zorgen om te maken. We verwachten gewoon van iedereen wat we hebben getraind en als dat niet gebeurt, dan word je daar gewoon op aangesproken", benadrukt de Ajacied, die niet wil zeggen of het tactische strijdplan aangepast moet worden. "Dat is natuurlijk aan de trainer. Alleen, ik denk dat je in elke wedstrijd wat anders verwacht. Marseille stond heel laag met twee zessen en de backs laag. Ze wilden de one-touch bal spelen zoals bij de eerste goal. Maar goed: het heeft altijd twee kanten, want als wij de bal afpakken hebben we veel ruimte daar." 

Gerelateerd:
Davy Klaassen loopt warm

Davy Klaassen krijgt een 2: "Toen was hij zo kaal als een knie"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Anco Jansen als analist bij ESPN

Anco Jansen wijst twee Ajax-spelers aan: "Kan gewoon niet meer"

0
John Heitinga

Heitinga maakt geen indruk: "Lijkt een soort aanloop naar ontslag"

0
René van der Gijp

Van der Gijp verbaasd door Ajax: "Ik vond dat best bijzonder"

0
Rafael van der Vaart

Van der Vaart lacht Ajax-speler uit: "Lijkt wel trefbal" (video)

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd