Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

"We komen snel achter natuurlijk. Je weet dat het een moeilijke wedstrijd wordt en uiteindelijk kom je snel achter en dan wordt het lastig", vertelt hij voor de camera van Ziggo Sport. "Uiteindelijk hebben we altijd vertrouwen in onszelf en de eerste vijf minuten denk ik dat er niets aan de hand is. We wisten dat ze zo speelden natuurlijk. De bal ging naar de spits, hij werd verlengd en ze scoren gelijk. Daarna komen we op 2-0 achter door een individuele fout misschien", vervolgt Taylor over het balverlies van ploeggenoot Davy Klaassen.

Hij weigert om de schuld af te schuiven op de tactiek van trainer John Heitinga. "Achteraf is alles makkelijk. Alleen, wij hadden een strijdplan bedacht en dat heeft niet goed uitgepakt", constateert hij. "Voetbal is uiteindelijk een spel van fouten en die worden gewoon genadeloos afgestraft. Dan wordt het wel lastig", aldus Taylor, die tegen Sparta aast op revanche. "Dan moeten we er gewoon weer staan. Die knop moet gewoon snel om. Uiteindelijk moet je door. We kunnen helaas niet terug in de tijd om dingen anders te doen, dus we hebben geen andere keus."

"Zaterdag moeten we er gewoon weer staan, dan moeten we winnen met goed spel. We zijn vrij eerlijk en duidelijk tegenover elkaar, daar hoef je je geen zorgen om te maken. We verwachten gewoon van iedereen wat we hebben getraind en als dat niet gebeurt, dan word je daar gewoon op aangesproken", benadrukt de Ajacied, die niet wil zeggen of het tactische strijdplan aangepast moet worden. "Dat is natuurlijk aan de trainer. Alleen, ik denk dat je in elke wedstrijd wat anders verwacht. Marseille stond heel laag met twee zessen en de backs laag. Ze wilden de one-touch bal spelen zoals bij de eerste goal. Maar goed: het heeft altijd twee kanten, want als wij de bal afpakken hebben we veel ruimte daar."