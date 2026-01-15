Kritiek op Ibrahimovic: "Hét talent van Milan was hij zeker niet"

Willem Haak laat tegenover de NOS weten dat Maximilian Ibrahimovic in Italië niet echt wordt gezien als een uitgesproken toptalent. De Zweedse linksbuiten, zoon van voormalig Ajacied Zlatan Ibrahimovic, speelt het komende halfjaar op huurbasis voor Ajax, dat in het contract een optie tot koop heeft bedongen.

Haak, kenner en volger van het Italiaanse voetbal, schetst bij de NOS de context rond Ibrahimovic junior. "Ook in Italië wordt men snel enthousiast als er een 'zoon van' kan doorbreken. Dat was met Daniel Maldini, de zoon van Paolo, ook het geval. Die werd omhoog geschreven, maar bij topclubs redde hij het niet."

Ibrahimovic kwam tot nu toe niet in actie voor het eerste elftal van AC Milan, al trainde hij wel regelmatig mee met de hoofdmacht. Wel mocht hij in december afreizen naar Saudi-Arabië voor de wedstrijden om de Italiaanse Supercup. "De aandacht was er in Italië vooral om zijn naam. Het is ook niet voor niets dat ze hem gemakkelijk laten gaan", aldus Haak.

Dit seizoen speelde Ibrahimovic voornamelijk voor Milan Futuro, het beloftenteam van AC Milan, waar ook voormalig Ajacied Silvano Vos actief is. Milan Futuro degradeerde vorig seizoen naar de Serie D. "Dat is echt een wereld van verschil met de Serie C, want je speelt dan tegen semiprofs, die je de hele wedstrijd onderuit schoppen", zegt Haak. "Ik snap dus wel dat Ibrahimovic daar graag weg wilde en bij Ajax wilde tekenen."

Andrea Ramazzotti, journalist van La Gazzetta dello Sport en volger van AC Milan, herkent zich in de analyse van Haak. "Voor wedstrijden in de Serie A was hij nog geen optie. Trainer Massimiliano Allegri was laatst complimenteus, maar dat kan wellicht ook niet anders met de geest van Zlatan Ibrahimovic, die als adviseur bij het bestuur van Milan betrokken is, die boven hem rondwaart. Maar hét talent van Milan was hij zeker niet."