2026-04-23
Kritiek op KNVB over speelronde 33: "Voetballerij is bekrompen"

bron: De Bestuurskamer
Het KNVB-gebouw in Zeist Foto: © Orange Pictures

In de podcast De Bestuurskamer uiten algemeen directeuren Wilco van Schaik (NEC), Jan Willem van Dop (Go Ahead Eagles) en Frank van Mosselveld (FC Groningen) hun ongenoegen over het besluit om speelronde 33 niet te vervroegen.

Traditiegetrouw worden de wedstrijden in de laatste twee speelrondes van de Eredivisie, speelronde 33 en 34, gelijktijdig afgewerkt. Aanvankelijk stond de een-na-laatste speelronde gepland om 16:45 uur. "Dit om de clubs die nog op Europees niveau spelen te faciliteren", legt Van Mosselveld uit.

Na de uitschakeling van AZ tegen Shakhtar Donetsk zijn er echter geen Nederlandse clubs meer actief in Europa. Daarmee leek de weg vrij om speelronde 33, zoals eerder met de clubs besproken, te verplaatsen naar 14:30 uur. Van Mosselveld noemt dat tijdstip zelfs 'het favoriete tijdstip van heel Nederland', en benadrukt dat dit ook zo was afgesproken.

Toch blijft het oorspronkelijke aanvangstijdstip staan. Volgens Van Mosselveld komt dat doordat de gemeenten Sittard en Breda er niet in slaagden om voldoende politiecapaciteit eerder beschikbaar te hebben. "De gemeenten Sittard en Breda kregen het echter niet voor elkaar om zes agenten twee uur eerder te laten beginnen. Nu blijft de gehele speelronde op 16:45 uur staan. Zo bekrompen en klein is de voetballerij", stelt hij. "Dit is iets waar we, vanuit FC Groningen, zeker nog vragen over gaan stellen. Het is te gek voor woorden dat we zo gegijzeld worden."

Ook Van Schaik sluit zich bij die kritiek aan. "Ook wij zullen onze mening geven als we dit bespelen", zegt hij. "Het is toch van de zotte dat de wedstrijden niet om 14:30 uur gespeeld kunnen worden. Er is nu een groep van honderd-, misschien wel tweehonderdduizend man die op pad gaat rond 16:45 uur, terwijl wij ze gewoon om 14:30 uur voetbal hadden kunnen laten zien. Het is ongehoord."

Van Dop reageert eveneens verbaasd op de gang van zaken. "Het is bijzonder dat de burgemeester, die de voetbalgemeenten vertegenwoordigt in de regiegroep, uiteindelijk tegen is. En dit allemaal vanwege het argument 'rustverhouding'. Wat dat dan ook mag zijn... Kies simpelweg voor 14:30, hoe moeilijk is het? Ik vind het zeer bijzonder", aldus de directeur van de Deventerse club.

