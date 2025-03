Kritiek op negeren Read bij Oranje: "Als hij bij Ajax speelde..."

Een verrassende ontwikkeling vanuit Zeist: bondscoach Ronald Koeman heeft Youri Baas en Mats Wieffer opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dat bevestigt de KNVB maandagochtend. Baas, die onder Francesco Farioli bij Ajax is omgeturnd van linksback naar centrumverdediger, krijgt daarmee erkenning voor zijn sterke ontwikkeling. Maar naast deze opvallende keuze is er vooral verbazing over een speler die juist ontbreekt: Givairo Read.

De Feyenoorder, die al weken in topvorm verkeert, lijkt op geen enkele radar te staan. Zowel Ronald Koeman als Jong Oranje-coach Michael Reiziger hebben Read genegeerd bij hun selecties, een beslissing die op sociale media direct voor opschudding zorgde. Op X stromen de reacties binnen, en de teneur is duidelijk: hoe kan het dat een speler als Read over het hoofd wordt gezien en een jonge Ajacied wel erbij zitten.

Op X zegt een supporter: "Noem mij maar Calimero, maar als Givairo Read in de hoofdstad voetbalde was hij allang opgeroepen." Een ander zegt: "Als ze in Sodom aan de Amstel hadden gespeeld waren ze opgeroepen."

Hieronder een greep uit de reacties: