Kritiek op uitvak in ArenA: "Dan sta je 35 minuten in de rij"

Ze reizen stad en land af, achter hun cluppie aan. De uitwedstrijden van SC Heerenveen zijn voor veel supporters een vast ritueel, ondanks dat de club dit seizoen dramatisch presteert op vreemde bodem. Met slechts enkele punten uit uitduels is Heerenveen de slechtste uitploeg in de Eredivisie. Toch blijven de trouwe fans komen, maar ook is er kritiek op clubs als Ajax.

Wim Haringsma (52) uit Balk is een van die diehard supporters. Dit seizoen miste hij slechts twee uitwedstrijden. "Je krijgt een broodje en een kop koffie, of mensen vragen hoe de reis was," vertelt hij in de Leeuwarder Courant. "Bij veel clubs word je gewoon goed ontvangen."

Maar dat is lang niet overal het geval. Vooral wedstrijden tegen Ajax, Willem II en NAC Breda staan bij Haringsma niet hoog op de lijst. En dat terwijl Heerenveen twee van die drie wedstrijden winnend afsloot. "Maar bij Ajax sta je 35 minuten in de rij voor wat eten. Belachelijk," zegt hij. "Vanuit de uitvakken in deze stadions is het uitzicht ook erbarmelijk. Op die momenten vraag ik mezelf weleens af: wil ik dit nog wel?"