Kritiek op Wout Weghorst na debacle: "Hij verloor zijn hoofd"

De zware 5-1 nederlaag van Ajax tegen Chelsea in de Champions League heeft flink wat stof doen opwaaien, zeker door het optreden van Wout Weghorst. In Voetbalpraat op ESPN reageren Kees Luijckx en Marciano Vink met verbazing op de rol van de Ajax-spits.

"Weghorst was de enige die de strijd nog aanging, na de rode kaart van Taylor", aldus Luijckx. "Hij zat die gasten van Chelsea echt onder hun huid." Vink ziet dat net iets anders: "Ja, maar dat is het spel dat Weghorst wil spelen. Hij wilde misschien nog een kaart aannaaien bij Chelsea. Alleen verloor hij nu zijn hoofd."

Voor rust leidde die frustratie tot een dure fout. Weghorst veroorzaakte een strafschop, waardoor Chelsea op een comfortabele 3-1 voorsprong kwam. "Hij zat veel te hoog in zijn emotie", stelt Vink. "Hij was zo opgepompt met frustratie en woede, plus alle opstootjes. Want hij vond dat zijn tegenstander ook rood had moeten hebben."