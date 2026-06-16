Kritiek rondom het Nederlands Elftal: "Welkom in Allochtonië"
Het warming-upshirt van het Nederlands elftal heeft de afgelopen weken veel reacties losgemaakt. Het ontwerp is afkomstig van het Amsterdamse streetwearmerk Patta. Oprichter Guillaume Schmidt maakt zich echter weinig zorgen over de uiteenlopende meningen, mede omdat het shirt binnen enkele uren volledig was uitverkocht.
Volgens Schmidt brengt het ontwerp verschillende elementen samen die zowel het huidige Nederlands elftal als de Nederlandse samenleving weerspiegelen. "Het is een samensmelting van het huidige elftal en de hele Nederlandse samenleving", zegt hij tegen het Algemeen Dagblad. Op het shirt zijn diverse Nederlandse symbolen verwerkt, aangevuld met verwijzingen naar de Afrikaanse diaspora en de Surinaamse gemeenschap.
Online werd het ontwerp door velen geprezen, maar er klonk ook kritiek. Reacties als "Welkom in Allochtonië" en "Dit is Nederland niet" verschenen op sociale media. Schmidt laat zich daardoor niet beïnvloeden en verwijst naar de veranderde samenstelling van Oranje door de jaren heen.
"Kijk gewoon naar het Nederlands elftal in 1974 en leg er een foto naast van het huidige elftal. Dan kun je alleen maar constateren dat er dingen bij zijn gekomen die het team sterker hebben gemaakt. In 1988 had Oranje de Europese titel ook niet gewonnen zonder Gerald Vanenburg, Frank Rijkaard of Ruud Gullit?", stelt hij.
Voor Schmidt is het shirt geen politiek statement, maar een weerspiegeling van de werkelijkheid. "Weet je: als wij met Patta de wedstrijden van het Nederlands elftal kijken, dan kan onze groep waarmee we dat doen er precies zo uitzien als in de reclame. Het zijn allemaal Nederlanders. Dus voor ons is het gewoon onze beleving door onze lens."
Volgens Schmidt doet de discussie niets af aan de waardering voor het ontwerp. Hij vindt het daarom niet verrassend dat Patta werd betrokken bij een project rond het Nederlands elftal. "Wij willen gewoon erkend worden om wat we neerzetten: wat een waanzinnig shirt, en wat een fantastisch verhaal zit erachter. Binnen een paar uur was het uitverkocht."
Kritiek rondom het Nederlands Elftal: "Welkom in Allochtonië"
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