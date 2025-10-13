Kritiek voor Nederlandse enclave in Indonesië: "Een wanprestatie"

Na een 3-2 nederlaag tegen Saudi-Arabië ging het ook mis tegen Irak en kan Indonesië het WK vergeten. "Ondanks een contingent Nederlanders met trainers Patrick Kluivert, Alex Pastoor en Denny Landzaat, spelers, fysio’s, adviseur Jordy Cruijff en teamontwikkelaar Regi Blinker werd het land uitgeschakeld door Irak", oordeelt Driessen in de Telegraaf. "Een wanprestatie tegen een kwalitatief veel mindere tegenstander."

Driessen verwacht niet het zonder consequenties blijft voor bondscoach Kluivert en zijn staf, die in januari van dit jaar werden aangesteld. "Ongetwijfeld gaat het leiden tot bijltjesdag en zal het grootste deel van de Nederlandse enclave binnenkort het veld moeten ruimen in Jakarta. Met het stempel: ongeschikt."