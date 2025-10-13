Kritiek voor Nederlandse enclave in Indonesië: "Een wanprestatie"

Het Sportpaleis
Konadu ziet verschil tussen Heitinga en Farioli: "Dat is anders"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Max
bron: De Telegraaf
Patrick Kluivert, Alex Pastoor en Denny Landzaat
Patrick Kluivert, Alex Pastoor en Denny Landzaat Foto: © BSR Agency

Indonesië zag vorig week de WK-droom definitief uiteen spatten. Valentijn Driessen is keihard voor de Nederlanders bij de Indonesische voetbalbond. 

Na een 3-2 nederlaag tegen Saudi-Arabië ging het ook mis tegen Irak en kan Indonesië het WK vergeten. "Ondanks een contingent Nederlanders met trainers Patrick Kluivert, Alex Pastoor en Denny Landzaat, spelers, fysio’s, adviseur Jordy Cruijff en teamontwikkelaar Regi Blinker werd het land uitgeschakeld door Irak", oordeelt Driessen in de Telegraaf. "Een wanprestatie tegen een kwalitatief veel mindere tegenstander."

Driessen verwacht niet het zonder consequenties blijft voor bondscoach Kluivert en zijn staf, die in januari van dit jaar werden aangesteld. "Ongetwijfeld gaat het leiden tot bijltjesdag en zal het grootste deel van de Nederlandse enclave binnenkort het veld moeten ruimen in Jakarta. Met het stempel: ongeschikt."

