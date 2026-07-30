Kritische Godts blikt terug: "Dat is eigenlijk onacceptabel"

Godts kende vorig seizoen geweldige cijfers, maar is niet tevreden. "Zoals ik zei was vorig seizoen voor mij heel goed, maar ik zou egoïstisch zijn als ik daar al heel blij mee was. We zijn vijfde geëindigd en hebben play-offs gespeeld. Dat is eigenlijk onacceptabel", vertelt hij aan Ziggo Sport.

De Belgische vleugelaanvaller werd aan meerdere grote clubs gelinkt, maar concreet werd dat vooralsnog niet. "Dat moeten we dan bekijken. Voor nu is er niks, speelt er niks en ben ik heel, heel gelukkig in deze ArenA", benadrukt hij. "Dus we gaan het zien."