Kritische Godts blikt terug: "Dat is eigenlijk onacceptabel"
Mika Godts verwacht deze zomer geen transfer te maken. De vleugelaanvaller van Ajax wil een beter seizoen draaien dan afgelopen voetbaljaar.
Godts kende vorig seizoen geweldige cijfers, maar is niet tevreden. "Zoals ik zei was vorig seizoen voor mij heel goed, maar ik zou egoïstisch zijn als ik daar al heel blij mee was. We zijn vijfde geëindigd en hebben play-offs gespeeld. Dat is eigenlijk onacceptabel", vertelt hij aan Ziggo Sport.
De Belgische vleugelaanvaller werd aan meerdere grote clubs gelinkt, maar concreet werd dat vooralsnog niet. "Dat moeten we dan bekijken. Voor nu is er niks, speelt er niks en ben ik heel, heel gelukkig in deze ArenA", benadrukt hij. "Dus we gaan het zien."
Godts wil na Ajax wel de juiste stap maken voor zijn loopbaan. "Ik wil hier op een mooie manier weggaan en dan naar een topclub. Als ik nog een tussenstap moet zetten, kan dat ook. Ik ben daar realistisch in. Het is belangrijk dat ik een goed seizoen draai", beseft de international van de Rode Duivel.
De doelstelling voor komend seizoen met Ajax is duidelijk. "Ik hoop voor de titel te spelen en ik voel dat we dat als team kunnen. Ook de omgeving waarin we nu zitten, kan daarbij helpen. Ik denk dat er een goede sfeer is. De trainers zijn duidelijk over wat ze willen. Dus ik ben tevreden met hoe het nu gaat", besluit Godts.
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Kritische Godts blikt terug: "Dat is eigenlijk onacceptabel"
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