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Kroatische bond reageert op misdragingen duel Hajduk Split - Ajax

Rik Engelbertink
Hajduk Split-fans reden rond met een doodskist met de tekst 'Ajax' boven op een auto
Hajduk Split-fans reden rond met een doodskist met de tekst 'Ajax' boven op een auto Foto: © BSR Agency

De Kroatische bond (HNS) heeft via een uitgebreid statement gereageerd op de gebeurtenissen voor, tijdens en na de Conference League-wedstrijd tussen Hajduk Split en Ajax. De fans van de thuisclub lieten niks heel van Ajax.

Er werden antisemitische leuzen gescandeerd en ook werd er een doodskist getoond waarop de naam van Ajax stond. Deze werd later in elkaar getrapt. De Kroatische politie heeft daar al op gereageerd en ook de Kroatische bond sluit zich hier nu bij aan. 

"Wij veroordelen ten stelligste de schandelijke en onaanvaardbare spreekkoren die te horen waren tijdens de supportersmars voorafgaand aan de wedstrijd tussen Hajduk Split en Ajax in Split", begint de HNS. "Met deze spreekkoren werden antisemitisme en haat verspreid en het nazisme, het ustasjisme en de misdaden die daaruit voortkwamen verheerlijkt."

"Dergelijke boodschappen horen niet thuis in het Kroatische voetbal en mogen ook geen plaats hebben in de Kroatische samenleving", vindt men. "Het gaat om gedrag dat volledig indruist tegen de fundamentele waarden van sport, wederzijds respect, tolerantie en saamhorigheid. Bovendien berokkent het grote schade aan de reputatie van het Kroatische voetbal en de Republiek Kroatië, en in dit geval ook aan die van HNK Hajduk."

Ook het gebruik van vuurwerk dat rond de 75ste minuut zorgde voor een stillegging van het duel kan op kritiek rekenen. "We betreuren het dat deze incidenten een schaduw hebben geworpen over de waardevolle sportieve prestatie die Hajduk op het veld heeft geleverd."

De daders worden nu opgespoord. "De Kroatische voetbalbond zal zich onverminderd blijven inzetten voor een voetbalwereld waarin geen plaats is voor racisme, antisemitisme, discriminatie of enige andere vorm van haat. Dat is niet alleen onze verantwoordelijkheid als sportbond, maar ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid".

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