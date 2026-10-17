Kroatische bond reageert op misdragingen duel Hajduk Split - Ajax
De Kroatische bond (HNS) heeft via een uitgebreid statement gereageerd op de gebeurtenissen voor, tijdens en na de Conference League-wedstrijd tussen Hajduk Split en Ajax. De fans van de thuisclub lieten niks heel van Ajax.
Er werden antisemitische leuzen gescandeerd en ook werd er een doodskist getoond waarop de naam van Ajax stond. Deze werd later in elkaar getrapt. De Kroatische politie heeft daar al op gereageerd en ook de Kroatische bond sluit zich hier nu bij aan.
"Wij veroordelen ten stelligste de schandelijke en onaanvaardbare spreekkoren die te horen waren tijdens de supportersmars voorafgaand aan de wedstrijd tussen Hajduk Split en Ajax in Split", begint de HNS. "Met deze spreekkoren werden antisemitisme en haat verspreid en het nazisme, het ustasjisme en de misdaden die daaruit voortkwamen verheerlijkt."
"Dergelijke boodschappen horen niet thuis in het Kroatische voetbal en mogen ook geen plaats hebben in de Kroatische samenleving", vindt men. "Het gaat om gedrag dat volledig indruist tegen de fundamentele waarden van sport, wederzijds respect, tolerantie en saamhorigheid. Bovendien berokkent het grote schade aan de reputatie van het Kroatische voetbal en de Republiek Kroatië, en in dit geval ook aan die van HNK Hajduk."
Ook het gebruik van vuurwerk dat rond de 75ste minuut zorgde voor een stillegging van het duel kan op kritiek rekenen. "We betreuren het dat deze incidenten een schaduw hebben geworpen over de waardevolle sportieve prestatie die Hajduk op het veld heeft geleverd."
De daders worden nu opgespoord. "De Kroatische voetbalbond zal zich onverminderd blijven inzetten voor een voetbalwereld waarin geen plaats is voor racisme, antisemitisme, discriminatie of enige andere vorm van haat. Dat is niet alleen onze verantwoordelijkheid als sportbond, maar ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid".
Zet in op Ajax tegen FC Groningen!
Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Baas stipt verbeterpunt aan onder Míchel: "Dat hoort bij Ajax"
Kroatische bond reageert op misdragingen duel Hajduk Split - Ajax
René van der Gijp verbijsterd door Ajacied: "Dit kon echt niet"
Baas dicht bij transfer in zomer: "Daar is wel mee gesproken"
'Jan de Jong waarschuwt Ajax': "We hebben ze geschetst hoe..."
"Farioli wil tegen PSV afrekenen met zijn wonden uit Amsterdam"
Ajax-aankoop van Cruijff bekritiseerd: "Grootste flop tot dusver"
Kieft haalt uit naar Ajax-tweetal: "De opwinding is overdreven"
Ajax-trainer Michel onder druk: "Daar maken spelers misbruik van"
Amrabat krijgt kritiek: "Henderson wordt met de wedstrijd beter"
Derksen en Van der Gijp halen uit naar Ajax: "Spijker op z'n kop"
Míchel gefileerd: "Je kan het niet eens steenkolen-Engels noemen"
Raymond van Meenen verklapt: "Zij gaan vaker de topclubs fluiten"
'Oud-Ajacied gebruikte snus': "Dat had hij in België geleerd"
El Ahmadi over Ajax: "Voor landstitel kan het al te laat zijn"
Misehouy wil revanche: "Ze zeggen altijd: talent vergaat niet"
Lukkien voorbereid op Ajax: "Gekeken of ze deden wat wij verwachten"
Kieft ziet Feyenoord uitlopen op Ajax: "Moet echt veel pijn doen"
Driessen waarschuwt Míchel: "Daar gaan spelers misbruik van maken"
Jan van Halst na onrust bij Ajax: "Ik glimlach daarom en dat is prima"
Erik ten Hag wijst naar Ajax: "Op randje om er vanaf te vallen"
'Martínez op ramkoers met United; transfer kan Ajax geld opleveren'
Van Polen met transferadvies voor Ajax: "Zie hem die stap wel maken"
Wout Weghorst vol verbazing na rode kaart: "Ik werd helemaal gek"
Antony's huis overvallen en leeggeroofd: "Wat me het boos maakt..."
'Spandoeken van Ajax-fans op brute wijze gestolen': "Tum + Paddy"
Ajax-duo gefileerd: "Hij mag eigenlijk geen Ajax shirt dragen"
Kroatische media lyrisch: "Bedenk dat Ajax daarmee aan het duel begon"
Klaassen over 'crisis' bij Ajax: "Moeten niet gaan overdrijven"
Ajax op rapport: VI deelt 8 (!) onvoldoendes uit na nederlaag