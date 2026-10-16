Kroatische media lyrisch: "Bedenk dat Ajax daarmee aan het duel begon"
Kroatië is lyrisch na de overwinning van Hajduk Split op Ajax. Ondanks grote verschillen in budget en kwaliteit wist de Kroatische club met 2-1 te winnen.
Basisdebutant Jofre Torrents blunderde twee keer. Tweemaal profiteerden de Kroaten. "Hajduk vernietigt het grote Ajax!", jubelt Sportklub. "Na zestien jaar wachten was de zege terecht. Het beroemde Ajax werd afgetroefd op vastberadenheid en felheid."
Vecernji ziet een geweldige avond in de geschiedenis van de club. "De supporters, die maar liefst 5797 dagen moesten wachten op een wedstrijd in de hoofdfase van een Europees toernooi in het Poljud Stadion, kregen te zien hoe hun club Hajduk zeker niet onderdoet voor de grote jongens."
"En bedenk je dat Ajax aan deze wedstrijd begon met een basisopstelling ter waarde van 98 miljoen euro, met bekende namen uit de voetbalwereld zoals Marc ter Stegen, Julian Brandt, Sofyan Amrabat en Thilo Kehrer, oud-spelers van respectievelijk Barcelona, Borussia Dortmund, Manchester United en PSV", wordt vervolgd.
"Hajduk verplettert Ajax in de Poljud-he"', kopt Jutarnji. "Het team uit Split speelde fantastisch en versloeg het sterke Nederlandse team in een waanzinnige wedstrijd. Vanaf de bank wist trainer Míchel Sánchez weinig te bewerkstelligen. Woedend ging hij tekeer langs de kant, maar hij kon de enorme, echt énorme overwinning van Hajduk niet voorkomen."
Ook Germanijak ziet dat een 'Europese reus' getackled is. "De club uit Amsterdam kwam als grote favoriet binnen, maar het trof een tegenstander die geen overdreven respect had voor een viervoudig winnaar van de Champions League."
Zet in op Ajax tegen FC Groningen!
Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Antony's huis overvallen en leeggeroofd: "Wat me het boos maakt..."
'Spandoeken van Ajax-fans op brute wijze gestolen': "Tum + Paddy"
Ajax-duo gefileerd: "Hij mag eigenlijk geen Ajax shirt dragen"
Kroatische media lyrisch: "Bedenk dat Ajax daarmee aan het duel begon"
Klaassen over 'crisis' bij Ajax: "Moeten niet gaan overdrijven"
Ajax op rapport: VI deelt 8 (!) onvoldoendes uit na nederlaag
Driessen bekritiseert Cruijff: "De lessen van zijn vader gemist"
Hajduk Split biedt excuses aan richting Ajax: "Onze supporters"
Anco Jansen noemt zwakste schakels bij Ajax: "Een stel pupillen"
Hedwiges Maduro weer vrijgezel: "Daar ga ik niets over zeggen"
Hans Kraay junior wijst naar Dolberg: "Allemaal gek geworden"
Baas ziet probleem bij Ajax: "Daar konden wij niet aan matchen"
Míchel verdedigt Ajax-dissonant: "We hebben vertrouwen in hem"
De Boer looft Ajax-verdediger: "Doet denken aan Virgil van Dijk"
Oud-Ajacieden kritisch op Míchel: "Tenenkrommend om te luisteren"
Míchel kritisch op Ajax na nederlaag: "Dat kan niet op dit niveau"
Frank de Boer waarschuwt Ajax: "Echt een verschrikkelijke ploeg"
Amrabat verdedigt Ajax-schlemiel: "Moeten niet met vingers wijzen"
Klaassen ziet terugkerend Ajax-probleem: "Niet de eerste keer"
Ajax kent valse start in Conference League met verlies in Kroatië
Opvallend moment bij Ajax: duel met Hajduk tijdelijk stilgelegd
FC Thun-directeur waarschuwt: "Het is geen grootmacht zoals Ajax"
Vermeend slachtoffer Overmars reageert: "Daar heb ik spijt van"
Hajduk-fans zingen bizarre leuzen en trappen Ajax-doodskist kapot
Nederland boekt winst op coëfficiëntenlijst, Ajax kan boost geven
Ruud Gullit legt vinger op zere plek: "Ik word nerveus van hem"
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Míchel Sánchez roemt twee Ajax-spelers: "Hij is heel intelligent"
Ouazane en Klaassen in de basis bij Ajax? "Op zijn beste positie"
"Voor Michel is te hopen dat Cruijff met hem meer geduld heeft"