Kroatische media lyrisch: "Bedenk dat Ajax daarmee aan het duel begon"

Kroatië is lyrisch na de overwinning van Hajduk Split op Ajax. Ondanks grote verschillen in budget en kwaliteit wist de Kroatische club met 2-1 te winnen.

Basisdebutant Jofre Torrents blunderde twee keer. Tweemaal profiteerden de Kroaten. "Hajduk vernietigt het grote Ajax!", jubelt Sportklub. "Na zestien jaar wachten was de zege terecht. Het beroemde Ajax werd afgetroefd op vastberadenheid en felheid."

Vecernji ziet een geweldige avond in de geschiedenis van de club. "De supporters, die maar liefst 5797 dagen moesten wachten op een wedstrijd in de hoofdfase van een Europees toernooi in het Poljud Stadion, kregen te zien hoe hun club Hajduk zeker niet onderdoet voor de grote jongens."

"En bedenk je dat Ajax aan deze wedstrijd begon met een basisopstelling ter waarde van 98 miljoen euro, met bekende namen uit de voetbalwereld zoals Marc ter Stegen, Julian Brandt, Sofyan Amrabat en Thilo Kehrer, oud-spelers van respectievelijk Barcelona, Borussia Dortmund, Manchester United en PSV", wordt vervolgd.