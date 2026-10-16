Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kroatische media lyrisch: "Bedenk dat Ajax daarmee aan het duel begon"

Rik Engelbertink
Fans van Hajduk Split in de avondzon
Fans van Hajduk Split in de avondzon Foto: © BSR Agency

Kroatië is lyrisch na de overwinning van Hajduk Split op Ajax. Ondanks grote verschillen in budget en kwaliteit wist de Kroatische club met 2-1 te winnen.

Basisdebutant Jofre Torrents blunderde twee keer. Tweemaal profiteerden de Kroaten. "Hajduk vernietigt het grote Ajax!", jubelt Sportklub. "Na zestien jaar wachten was de zege terecht. Het beroemde Ajax werd afgetroefd op vastberadenheid en felheid."

Vecernji ziet een geweldige avond in de geschiedenis van de club. "De supporters, die maar liefst 5797 dagen moesten wachten op een wedstrijd in de hoofdfase van een Europees toernooi in het Poljud Stadion, kregen te zien hoe hun club Hajduk zeker niet onderdoet voor de grote jongens."

"En bedenk je dat Ajax aan deze wedstrijd begon met een basisopstelling ter waarde van 98 miljoen euro, met bekende namen uit de voetbalwereld zoals Marc ter Stegen, Julian Brandt, Sofyan Amrabat en Thilo Kehrer, oud-spelers van respectievelijk Barcelona, Borussia Dortmund, Manchester United en PSV", wordt vervolgd. 

"Hajduk verplettert Ajax in de Poljud-he"', kopt Jutarnji. "Het team uit Split speelde fantastisch en versloeg het sterke Nederlandse team in een waanzinnige wedstrijd. Vanaf de bank wist trainer Míchel Sánchez weinig te bewerkstelligen. Woedend ging hij tekeer langs de kant, maar hij kon de enorme, echt énorme overwinning van Hajduk niet voorkomen."

Ook Germanijak ziet dat een 'Europese reus' getackled is. "De club uit Amsterdam kwam als grote favoriet binnen, maar het trof een tegenstander die geen overdreven respect had voor een viervoudig winnaar van de Champions League."

Zet in op Ajax tegen FC Groningen!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Antony bij Real Betis

Antony's huis overvallen en leeggeroofd: "Wat me het boos maakt..."

0
Ajax-fans met slechts een klein aantal vlaggen

'Spandoeken van Ajax-fans op brute wijze gestolen': "Tum + Paddy"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen aan het woord bij ESPN

Anco Jansen noemt zwakste schakels bij Ajax: "Een stel pupillen"

0
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA

Ajax-supporters gewaarschuwd: "Laat je daar niet afzetten!"

0
Kenneth Perez bij de persmiddag van Football Island, een programma van Videoland

Perez tipt Cruijff: "Dat soort spelers zou ik veel meer halen"

0
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion

Gijp hard voor 'Ajax-icoon': "Elke keer dat ik hem hoor praten..."

0
René van der Gijp

Van der Gijp kraakt transfers van Ajax: "Dat wordt wel hun val"

0
René van der Gijp

Van der Gijp bekritiseert aankoop van Ajax: "Vijf kilo te zwaar"

0
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel woest op Ajax-speler: "Je had twee goals kunnen maken!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Antony's huis overvallen en leeggeroofd: "Wat me het boos maakt..."

'Spandoeken van Ajax-fans op brute wijze gestolen': "Tum + Paddy"

Ajax-duo gefileerd: "Hij mag eigenlijk geen Ajax shirt dragen"

Kroatische media lyrisch: "Bedenk dat Ajax daarmee aan het duel begon"

Klaassen over 'crisis' bij Ajax: "Moeten niet gaan overdrijven"

Ajax op rapport: VI deelt 8 (!) onvoldoendes uit na nederlaag

Driessen bekritiseert Cruijff: "De lessen van zijn vader gemist"

Hajduk Split biedt excuses aan richting Ajax: "Onze supporters"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws