Alex Kroes geeft update over Brian Brobbey: "Die is niet gekomen"

Brian Brobbey wist dit seizoen nog niet zo vaak te scoren, maar een tijdelijk vertrek bij Ajax was geen optie voor de Amsterdammers. Bij een gigantisch bod had de spits mogen vertrekken, maar dat bod kwam er niet. Technisch directeur Alex Kroes is dieper ingegaan op de transferperikelen rond de aanvaller.

West Ham United had interesse in Brobbey, maar wilde hem niet kopen "Bij Brobbey was het heel simpel: hij heeft heel veel waarde voor ons. We waren het er samen over eens dat ik hem niet zou gaan verhuren", zegt Kroes bij ESPN. "Ik denk dat iedereen dat ook zo ziet en denkt. Verder dus geen onduidelijkheid daarover. Hij en ik wilden niet dat hij verhuurd zou worden. Punt."

Er komt volgens Kroes veel kijken bij de beslissing om Brobbey eventueel te verkopen. "Dan gaan we weer terug naar de discussie 'korte termijn, lange termijn, geld, Champions League'. Als er een club honderd miljoen had geboden voor Brobbey, had ik daar echt wel over nagedacht. Maar die is niet gekomen."

De technisch directeur is van mening dat Ajax elk bod moet overwegen, aangezien de voetbalwereld constant veranderd. "Dat is ook de rol van Ajax in de voetbalpiramide. Bij elk serieus bod moeten we nadenken of we iemand behouden of verkopen. Dat geldt niet alleen voor Brobbey; dat geldt voor alle spelers", aldus Alex Kroes.