Kroes baalt van vertrek Farioli: "Transferzomer nog uitdagender"

"Ik vind dit ontzettend jammer. Francesco en zijn staf hebben ons enorm geholpen", reageert de technisch directeur via de clubkanalen. "Het was een heel intensief seizoen met veel mooie herinneringen, waarbij we onze doelstelling hebben behaald: het volgend seizoen weer uitkomen in de UEFA Champions League."

Hij vervolgt: "Daarnaast heeft Francesco een grote rol gespeeld in het verbeteren van de topsportcultuur binnen Ajax. Daar zijn wij hem ook heel erg dankbaar voor. Het zou al een uitdagende transferzomer worden, maar die wordt nu nóg uitdagender. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat er een andere goede technische staf voor de groep staat als op 26 juni de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint", aldus Kroes.

Van de technische staf vertrekken eveneens assistent-trainers Daniele Cavalletto en Felipe Sanchez Mateos en keeperstrainer Jarkko Tuomisto.