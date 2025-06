Kroes bevestigt Ajax-transfer: "Absoluut een kwaliteitsimpuls"

Vitezslav Jaros speelt het komende seizoen op huurbasis bij Ajax , zo laat de club uit Amsterdam weten via de officiële kanalen. De 23-jarige doelman wordt voor één seizoen verhuurd door Liverpool en keert daarna weer terug bij de Engelse topclub.

Technisch directeur Alex Kroes, die dus geen optie tot koop wist te bedingen, is blij met de deal. "We zijn erg blij dat we Vitezslav naar Amsterdam hebben kunnen halen", legt hij uit op de website van Ajax. "Ondanks zijn nog jonge leeftijd heeft hij de nodige ervaring opgedaan en heeft hij als reservedoelman volop meegedraaid met de Engelse kampioen", constateert Kroes.

"Zijn meevoetballende vermogen als keeper is van erg hoog niveau, hij is atletisch, kan goed de ruimtes bespelen en is een rustpunt voor de achterhoede. Zijn komst betekent absoluut een kwaliteitsimpuls voor onze selectie", besluit de bestuurder. Jaros moet bij de ploeg van trainer John Heitinga de concurrentiestrijd aangaan met Remko Pasveer.