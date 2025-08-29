AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Kroes bevestigt Ajax-transfer: "Hij zal voor extra gif zorgen"

Niek
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zich op huurbasis weten te versterken met James McConnell, zo bevestigt de club uit Amsterdam via de officiële kanalen. Technisch directeur Alex Kroes is blij met de (tijdelijke) komst van de talentvolle Liverpool-middenvelder.

"James heeft een echte winnaarsmentaliteit en zal voor het nodige extra gif zorgen binnen de selectie. Met hem halen wij een speler binnen die als verdedigende controlerende middenvelder kwaliteiten toe gaat voegen aan het team", vertelt hij op de website van zijn werkgever.

"Hij draait al enkele seizoenen mee binnen de selectie van Liverpool en weet dus wat er verlangd wordt op het allerhoogste niveau", aldus Kroes. "Hij heeft veel potentie en krijgt bij ons de mogelijkheid zich goed door te ontwikkelen. Wij zijn erg blij dat hij voor Ajax heeft gekozen", besluit de bestuurder. 

