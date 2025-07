Kroes blij met Ajax-aanwinst: "Er was veel interesse van clubs"

Ajax wilde zich in de winterstop al versterken met Moro, maar slaagde er toen nog niet in een transfer af te ronden. "Het is geen geheim dat wij al langere tijd gecharmeerd zijn van deze speler en wij staan ook al langer met hem in contact. Wij zijn daarom erg blij dat we Raúl nu officieel in Amsterdam hebben kunnen verwelkomen", reageert Kroes op de clubkanalen van de Amsterdammers.

Moro maakte veel indruk bij Real Valladolid en kon op veel interesse rekenen. "Ondanks dat er veel interesse was van clubs, gelooft hij in het sportieve plan dat wij hebben uitgestippeld", benadrukt de technisch directeur van Ajax. "Hij is snel, technisch vaardig, aan beide kanten inzetbaar en in staat om zowel binnendoor als buitenom zijn tegenstander te passeren. Ik ben ervan overtuigd dat wij veel plezier aan hem gaan beleven."