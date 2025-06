Kroes blij met contractnieuws: "Hij heeft flinke stappen gemaakt"

Technisch directeur Alex Kroes is tevreden met het nieuws, zo vertelt hij op het clubkanaal. "Afgelopen zomer hebben we het contract van Dies nog verlengd en er was geen twijfel om zijn contract nu wederom open te breken. Het is een jonge, goede speler met lengte, die zeer gedisciplineerd en leergierig is. Een linkspoot die bovendien een uitstekende pass in de benen heeft."

Hij vervolgt. "Ook dit jaar heeft hij flinke stappen gemaakt in zijn ontwikkeling en wij hebben er alle vertrouwen in dat hij met deze kwaliteiten de komende jaren van grootse waarde zal zijn voor Ajax 1."