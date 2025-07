Kroes blij met contractverlenging: "Een zeer belangrijke schakel"

Alex Kroes is lyrisch over Davy Klaassen. De middenvelder verlengde maandag zijn aflopende contract bij Ajax.

Klaassen beschikte over een aflopend contract en heeft die met twee seizoenen verlengd. "Het is zeer fijn dat wij Davy langer bij de club kunnen houden. Hij is topfit en met zijn enorme drive kan hij de ploeg op sleeptouw op de momenten dat er net even wat meer gevraagd wordt", vertelt Kroes op de clubkanalen van de Amsterdammers.

De technisch directeur is blij dat Klaassen langer verbonden aan Ajax is. "Hij heeft een neusje voor de goal en is een sprekend voorbeeld van een echte Ajax-speler met 'gogme'. Kortom, met al zijn ervaring is hij een zeer belangrijke schakel binnen deze selectie, ook buiten de lijnen", besluit Kroes.