Kroes blij met deal met FC Groningen: "Goed voor zijn ontwikkeling"

Ajax ziet nog veel potentie in Janse, die nog tot medio 2029 vastligt in Amsterdam, maar laat hem komend seizoen vlieguren maken in Groningen. "Voor de ontwikkeling van Dies is het goed om meer minuten te maken op het hoogste niveau", reageert Alex Kroes op de clubsite van Ajax. "De verhuur aan FC Groningen is daarom een mooie kans om ervaring op te doen en zichzelf verder te ontwikkelen."

De technisch directeur van Ajax verwacht dat Janse komend seizoen grote stappen kan zetten bij de Trots van het Noorden. "Dan zien we hem komende zomer terug als een completere en nog betere speler. Wij wensen hem veel succes in Groningen en zullen zijn ontwikkeling nauwlettend volgen."