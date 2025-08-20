Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kroes blij met deal met FC Groningen: "Goed voor zijn ontwikkeling"

Max
bron: Ajax
Alex Kroes kijkt rond
Alex Kroes kijkt rond Foto: © Pro Shots

Ajax is blij met transfer van Dies Janse. De negentienjarige verdediger wordt voor één seizoen gehuurd door FC Groningen.

Ajax ziet nog veel potentie in Janse, die nog tot medio 2029 vastligt in Amsterdam, maar laat hem komend seizoen vlieguren maken in Groningen. "Voor de ontwikkeling van Dies is het goed om meer minuten te maken op het hoogste niveau", reageert Alex Kroes op de clubsite van Ajax. "De verhuur aan FC Groningen is daarom een mooie kans om ervaring op te doen en zichzelf verder te ontwikkelen."

De technisch directeur van Ajax verwacht dat Janse komend seizoen grote stappen kan zetten bij de Trots van het Noorden. "Dan zien we hem komende zomer terug als een completere en nog betere speler. Wij wensen hem veel succes in Groningen en zullen zijn ontwikkeling nauwlettend volgen."

Gerelateerd:
Brian Brobbey

Cristian Willaert verklapt: "Niet meer in de markt voor Brobbey"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Van Hooijdonk: "Go Ahead voetbalt al drie jaar beter dan Ajax"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Dies Janse Alex Kroes
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd