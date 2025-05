'Kroes doet bod op speler die pas in november transfer mag maken'

Begin mei werd de naam van Vega voor het eerst in verband gebracht met Ajax. Volgens Lugt hebben de Amsterdammers nu een bod gedaan bij Argentinos Juniors, waar de verdediger nog onder contract staat tot de zomer van 2026. Bologna zou ook in de race zijn, maar een eerste bod van de Italianen is afgewezen.

Wat opvallend is aan het nieuws, is dat de club van Vega pas mee wil werken aan een transfer als het seizoen voorbij is. Argentinos Juniors speelt de laatste competitiewedstrijd in november. Of het Ajax alsnog lukt om hem deze zomer naar Amsterdam te halen of dat het een wintertransfer wordt, zal moeten blijken.