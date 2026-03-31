Kroes doet boekje open na vertrek bij Ajax: "Zwaar overdreven"
Alex Kroes heeft in de podcast Kale & Kokkie teruggeblikt op zijn periode bij Ajax. De bestuurder stapte in maart 2024 in als algemeen directeur, werd later ook technisch directeur en vertrok uiteindelijk in januari uit Amsterdam. Volgens Kroes kwam hij in een moeilijke periode binnen bij de club.
"Toen ik begon was ik een soort Messias. Zwaar overdreven, zoals eigenlijk iedereen bij Ajax binnenkomt", vertelt Kroes. "Toen ik binnenkwam, stond Ajax er financieel en sportief niet goed voor. Alle hoop was op mij gevestigd. Ik kende de club, ik kende de vereniging, maar ik kende de organisatie natuurlijk nog niet."
In zijn eerste periode bij Ajax probeerde Kroes vooral de organisatie te leren kennen en met veel mensen binnen de club te praten. "Ik heb in de beginfase eigenlijk afspraken gemaakt met heel veel mensen binnen de organisatie om het bedrijf Ajax te leren kennen", aldus Kroes.
Na het vertrek van Sven Mislintat werd Kroes uiteindelijk ook technisch directeur, al was dat in eerste instantie niet zijn voorkeur. Tijdens zijn concurrentiebeding na zijn vertrek bij AZ werd hij al gepolst voor die functie. "In de periode tussen september en maart, toen ik niet mocht werken door het concurrentiebeding met AZ, werd er ook al een paar keer gevraagd door leden van de raad van commissarissen: goh, zou jij niet liever td willen zijn? In die periode zei ik: ik denk dat ik meer impact kan maken als algemeen directeur dan als technisch directeur."
Tijdens zijn periode bij Ajax werkte Kroes ook samen met Louis van Gaal, die als adviseur betrokken was bij de club. Kroes vertelt dat Van Gaal hem regelmatig kritisch bevroeg over zijn beslissingen. "Van Gaal heeft mij meerdere keren een oprechte spiegel voorgehouden. Hij stelde vragen die zo diep waren dat je alles helemaal moest beargumenteren", vertelt Kroes. "Hij zei dan: Jij bent de directeur en ik ben de adviseur. Zo lang je het mij kan uitleggen, ga ik met je mee. Als je dat niet doet, dan hebben we een probleem met elkaar."
