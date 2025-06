'Kroes doet miljoenenbod in Turkije, maar krijgt meteen slecht nieuws'

De Turkse tak van BeIN Sports komt vrijdagavond met dat nieuws. Verslaggever Tayfun Akkaya weet dat de Amsterdammers de achttienjarige spits al langer in de gaten houden. Binnen Ajax is zoveel vertrouwen in de jonge aanvaller dat er zelfs al een bod van negen miljoen euro werd neergelegd. Alex Kroes wilde dat bedrag alleen wel over meerdere termijnen betalen, maar dat zag de clubleiding van Besiktas niet zitten.

Wat ook niet helpt voor Ajax is dat trainer Ole Gunnar Solskjaer ook gecharmeerd is van Hekimoğlu. Afgelopen seizoen kwam hij al tot 20 wedstrijden in de Süper Lig, waarin hij twee doelpunten maakte.