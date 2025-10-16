Kroes door het stof na 'ontluisterend' interview: "Reikt fans de hand"

Donderdag kwam Ajax Life naar buiten met een interview met Alex Kroes. In zijn column in de Telegraaf reageert Valentijn Driessen en noemt het een 'ontluisterend' interview.

"In een ontluisterend interview in Ajax Life, een uitgave van de onafhankelijke supportersvereniging van Ajax, komt Kroes niet met een onvoorwaardelijke steunbetuiging aan de door hem vijf maanden geleden zelf aangestelde Heitinga", schrijft Driessen. "Sterker, hij reikt fans de hand hoe zij de trainer de Johan Cruijff ArenA kunnen uitjagen. ’Zodra een heel stadion zich gaat roeren, dan ga je nat.'", quote hij de technisch directeur van de Amsterdammers.

"Wat moet een trainer, zelfs een hele voetbalorganisatie, met een directeur die zijn technische beleid afstemt op de ’duim’ van de ArenA?", gaat hij verder. "Gaat die na een wedstrijd omhoog dan mag Heitinga blijven zitten en gaat die omlaag dan is het opkrassen geblazen. En dan verwijt Kroes de media opportunisme. Het is dat Ajax een stuurloos schip is: de rvc is leeggelopen en de directie een verzameling lichtgewichten. Anders had Kroes na de publicatie van het interview donderdagmorgen verplicht zijn biezen moeten pakken."