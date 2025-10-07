'Kroes en Ajax verlengen contract niet': "Eigen draai vinden"

Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
bron: Algemeen Dagblad
Ajax heeft afgelopen seizoen tevergeefs geprobeerd het contract van technisch directeur Alex Kroes te verlengen, meldt het Algemeen Dagblad. Kroes stond hier zelf echter nog niet voor open, omdat hij 'eerst zijn eigen draai wilde vinden' binnen de complexe structuur van de Amsterdamse club.

Kroes heeft momenteel een contract tot het einde van dit seizoen. Volgens het AD probeerde de club vorig seizoen dit contract open te breken en te verlengen. "Kroes liet ze weten dat nog niet te zien zitten. De Raad van Commissarissen ondernam de poging, omdat het zeer tevreden was over het functioneren van Kroes', klinkt het.

De RvC is lovend over Kroes zijn werk om Ajax weer financieel duurzaam te maken. De technisch directeur slaagde er echter niet in om de vele miskopen zonder groot verlies te verkopen. 'Wat de voormalige jeugdspeler van Ajax nog zwaarder viel, was de bemoeienis vanuit de vele bestuurlijke organen in de top van de club', schetst het Algemeen Dagblad.

'Kroes wimpelde de toenadering af omdat hij "eerst zijn draai wilde vinden" in de ingewikkelde structuur van Ajax', vervolgt de krant. Als voormalig aandeelhouder van SEG en eigenaar van Go Ahead Eagles was Kroes gewend snel beslissingen te nemen. "In de ogen van Kroes kun je een topclub het best runnen als slechts drie personen het voor het zeggen hebben. Ajax is ongeveer het tegenovergestelde daarvan. Mede daardoor valt nog maar te bezien of hij zijn aflopende verbintenis überhaupt nog wil verlengen."

"Wel voelt Kroes de steun vanuit de directie en de bestuursraad', benadrukt het Algemeen Dagblad. "Geluiden dat hij in die rol nu een adviseur behoeft en krijgt, lacht de leiding weg. De waardering is er intern vooral voor de manier waarop hij van Ajax weer een financieel duurzame club heeft gemaakt."

