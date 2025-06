Kroes enthousiast over aanstelling: "Als je rondloopt met Slot..."

Heitinga heeft weinig ervaring als hoofdtrainer op het hoogste niveau, maar Kroes benadrukt dat hij veel heeft opgestoken uit zijn tijd in Engeland. "Als je in een staf rondloopt met Arne Slot, met spelers als Salah en Van Dijk en de hele Premier League en Champions League, waarin je elke week tot het gaatje moet gaan. Ik denk dat je daar heel veel van leert", stelt hij in gesprek met de clubkanalen. "Dat heb ik ook gehoord van de mensen die ik ken in en rond Liverpool."

Volgens Kroes is Heitinga een 'voetbalfreak'. "Dat is de enige manier om succesvol te zijn in het voetbal, want er komt ontzettend veel op je af. Je moet simpel gezegd 24 uur per dag met het vak bezig zijn", aldus de td. "Je moet een beetje positief gek zijn. Je moet het maximale van jezelf eisen, maar ook van de mensen om je heen. En natuurlijk ook de spelers. We willen vooruit met Ajax. Daar moet de trainer de leider in zijn."