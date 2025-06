'Kroes geeft Ajacied toestemming transfervrij te vertrekken'

Henderson heeft nog een contract tot medio 2026, maar zou van Ajax deze zomer transfervrij uit Amsterdam mogen vertrekken. Dat heeft te maken met het salaris van de aanvoerder. De Engelsman verdient een behoorlijke boterham en dus zou een vertrek Ajax meer financiële ruimte geven.

De 34-jarige international kwam in de winter van vorig jaar naar Ajax, maar maakte in zijn eerste halfjaar niet echt veel indruk. Afgelopen seizoen onder Francesco Farioli was Henderson wél een steunpilaar voor Ajax. Mogelijk heeft de middenvelder, die in verband wordt gebracht met een terugkeer naar Sunderland, zijn laatste wedstrijd voor Ajax al gespeeld.