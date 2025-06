Kroes gefileerd: "Brengt de waarde van deze spelers omlaag"

Het besluit van Ajax kan op de nodige kritiek rekenen, zo ook van Diederik de Groot, journalist van EenVandaag, die zich uit op X. "Ik vind het vooral zo raar dat Alex Kroes een maatregel heeft genomen die niet alleen pr-technisch nogal nadelig uitpakt, maar volgens mij ook: -de waarde van deze spelers omlaag brengt -onnodige onrust brengt, die je juist wil voorkomen lijkt mij", schrijft hij.

Tevens is het een maatregel die: "Ajax niet geloofwaardiger maakt in besprekingen met gewenste nieuwe spelers -deze spelers niet per se sneller naar de uitgang dirigeert (dit is wel puur op basis van mijn eigen gevoel, ik zou zelf als speler zoiets hebben van: bekijk het maar, ik pak gewoon dat salaris) Dus ik vraag me dan wel een beetje af wat hier de gedachte achter is!", schrijft De Groot tot besluit.