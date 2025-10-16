Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Ajax

Kroes haalt uit: "Dat interesseert mij, plat gezegd, geen reet"

Sara
bron: Ajax Life
Alex Kroes
Alex Kroes Foto: © BSR Agency

Alex Kroes is iemand die – in zijn eigen woorden – Ajacied is en altijd zal blijven. Maar ook iemand die zijn identiteit niet ontleent aan het uitvoeren van zijn huidige functie, of überhaupt aan Ajax, zo laat hij weten in een interview met Ajax Life.

"Wat ik soms terugkrijg, is dat mensen mij een patjepeeër vinden. Of een plucheplakker. Het grappige is juist: dat pluche interesseert mij, plat gezegd, geen reet. Voordat ik kwam, werd ik onterecht veel te groot gemaakt. Daarna kapotgemaakt toen we Francesco Farioli aanstelden. Toen hij ging presteren, was ik de beste td van Nederland. Nu weer de slechtste. Het zal allemaal wel", klinkt de technisch directeur van Ajax. 

Ajax Life schetst zijn leven buiten de schermen. Hij maakte van de Sports Entertainment Group een grote speler in de voetballerij en hervormde Go Ahead Eagles. Achter de schermen kon hij vertrouwen op zijn kennis van economie en bedrijfskunde. In de spotlights begaf hij zich zelden. Zo bezien is Ajax het andere uiterste, met een haast onmenselijke druk en een vaak irreëel verwachtingspatroon. 

"Ik moest letterlijk uit mijn comfortzone stappen", zegt Kroes over die transformatie. "Veel mensen weten dit niet, maar ik ben meer introvert dan extravert. Dan lees ik meningen van buitenstaanders over mij en denk ik: jullie kennen mij echt niet."

