Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Kroes haalt uit: "Mens doen doen alsof alles toen fantastisch was"

Rik Engelbertink
bron: Ajax Life
Alex Kroes en Marijn Beuker
Alex Kroes en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Alex Kroes vindt dat Ajax-fans niet geheel eerlijk zijn als het aankomt op de prestaties van John Heitinga. De trainer heeft al meermaals onder vuur gelegen in Amsterdam, maar Kroes staat volledig achter de oefenmeester. Kroes denkt dat Champions League-voetbal halen dit seizoen een mogelijkheid is.

"Het is in sportief opzicht een dun lijntje, dat moet inderdaad beter. John weet dat ook. Vorig jaar was de top-drie het streven, dit jaar de top-twee", zegt Kroes in gesprek met Ajax Life. "Tegenwoordig is het veiligstellen van Champions League-voetbal bijna net zo belangrijk als kampioen worden, hoewel dat niet past bij de oude Ajaxgedachte."

"Tot de laatste dag willen we meespelen om de titel en ik heb niet het gevoel dat die doelstelling al uit het zicht is verdwenen", vindt Kroes. "In Eindhoven kun je verliezen, maar hadden we ook kunnen winnen. We zijn niet weggespeeld, zoals in Marseille."

"Vergeet niet dat we negen maanden geleden verloren van de Riga Football School", zegt Kroes. "Desondanks doen mensen alsof alles toen fantastisch was en dit seizoen niet. Dat gaat me een beetje te ver", vindt hij tot slot.

