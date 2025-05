Kroes had contact met Ten Hag: "Hij is bezig met zijn toekomst"

Ajax kan weer op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Een van de namen die in de media al genoemd wordt is die van Erik ten Hag.

In gesprek met ESPN wordt Alex Kroes gevraagd naar de voormalig hoofdtrainer van de Amsterdammers. "Ik heb gisteren na de wedstrijd heel kort even met Erik gesproken. Toen gaf hij aan dat hij bezig is met zijn toekomst", laat de technisch directeur weten. "Ik vroeg of hij ooit nog een keer een kopje koffie met mij zou willen drinken. Zijn antwoord laat ik in het midden."

Kroes baalt enorm van het vertrek van Francesco Farioli, die na één seizoen heeft besloten op te stappen. "De uitdaging wordt alleen maar groter. Dat is wel echt zuur", zucht hij. "Het voelt wel alsof we weer helemaal opnieuw beginnen. Alsof we echt weer een jaar terug in de tijd zijn gegaan. Het wordt een hele lange, zware zomer."