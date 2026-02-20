Alex Kroes krijgt groot compliment: "Wellicht helpt dat Cruijff"

Alex Kroes is afgezwaaid als technisch directeur van Ajax. Lentin Goodijk vindt niet dat Kroes het uitzonderlijk heeft gedaan, maar ziet wel dat er onder zijn leiding progressie geboekt is.

"Alex Kroes heeft Ajax beter achtergelaten dan toen hij begon: de technisch directeur heeft de club in zijn twee jaar gedirigeerd naar een financieel duurzamere toekomst", ziet Goodijk bij Voetbal International. "De lasten zijn enorm verlicht, het salarishuis is verlaagd en flexibel gemaakt, afhankelijk van het niveau waar Ajax Europees acteert."

Goodijk vervolgt: "Er is een nieuw state of the art trainingscomplex en er is weer sprake van een topsportcultuur in en rond de selectie. Dat is veel waard en zal de basis moeten zijn, om de komende tijd het gat met PSV te dichten en weer de grootste club van Nederland te worden."

Nie alles ging goed: zo is meestrijden om de titel niet gelukt. "Kroes sprak bij zijn start in Amsterdam zelf de doelstelling uit om in zijn termijn weer een kampioenschap te vieren. Dat is niet gelukt, Ajax moet vol aan de bak om de tweede plaats te veroveren."

En op transfergebied? "Echte miskopen, spelers die helemaal niet goed genoeg bleken om een rol van betekenis te spelen, zijn er weinig geweest. Buiten James McConnell is iedereen basisspeler of in ieder geval rotatiespeler geworden."

Veel échte uitblinkers kwamen er echter ook weinig. "Tegelijkertijd zijn er de afgelopen twee jaar ook te weinig spelers binnengehaald die Ajax écht naar een hoger niveau hebben getild, eigenlijk niet één. De volgorde van handelen op de transfermarkt is ook vaak onlogisch geweest. Daar zijn allerlei redenen voor, maar onder aan de streep zijn dat teleurstellende conclusies."

Toch treft niet alleen Kroes blaam. "Dat het tijdperk Kroes in Amsterdam niet is geworden wat iedereen ervan gehoopt had, is niet alleen aan hemzelf te wijten, maar voor een belangrijk deel ook aan de manier waarop de club is ingericht: met alle verschillende bestuurslagen vol meningen en invloed op het voetbaltechnische beleid."

"Kroes wilde Ajax zo graag terug naar de top leiden, maar beet zich daarop stuk en is een illusie armer vertrokken. Ajax realiseert zich ook dat het zo niet verder kan, wellicht helpt dat Cruijff om de club wel naar zijn hand te zetten", besluit hij.