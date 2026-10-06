'Kroes heeft meesterdeal gesloten bij verkoop van Chuba Akpom'
Chuba Akpom speelt tegenwoordig bij Ipswich Town. Daar speelt hij vooral tweede viool. Ajax kreeg echter nog flink wat geld bij zijn verkoop.
FootballTransfers dook in de cijfers. De Engelse club huurde hem in het seizoen 2024/2025 van Ajax en moest hem bij promotie verplicht overnemen. Ondanks het feit dat Akpom in meer dan 30 duels slechts twee keer scoorde, moesten de Engelsen hem wel overnemen voor liefst 9,3 miljoen euro. Een fors bedrag voor een voetballer van 30.
Ajax betaalde in 2023 liefst twaalf miljoen aan Middlesbrough voor de speler. Op papier lijdt Ajax dus verlies. Gezien het feit dat zijn transferwaarde echter slechts 4,4 miljoen euro is volgens de Estimated Transfer Value (ETV) van FootballTransfers, is een transfersom die vijf miljoen euro hoger ligt dus zo slecht nog niet.
In dit seizoen mocht Akpom een keer opdraven als basiskracht in de EFL Cup. Vier keer viel hij in. In totaal scoorde hij twee keer en gaf hij één assist.
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'Kroes heeft meesterdeal gesloten bij verkoop van Chuba Akpom'
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