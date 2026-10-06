Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Kroes heeft meesterdeal gesloten bij verkoop van Chuba Akpom'

Rik Engelbertink
Chuba Akpom baalt
Chuba Akpom baalt Foto: © BSR Agency

Chuba Akpom speelt tegenwoordig bij Ipswich Town. Daar speelt hij vooral tweede viool. Ajax kreeg echter nog flink wat geld bij zijn verkoop.  

FootballTransfers dook in de cijfers. De Engelse club huurde hem in het seizoen 2024/2025 van Ajax en moest hem bij promotie verplicht overnemen. Ondanks het feit dat Akpom in meer dan 30 duels slechts twee keer scoorde, moesten de Engelsen hem wel overnemen voor liefst 9,3 miljoen euro. Een fors bedrag voor een voetballer van 30. 

Ajax betaalde in 2023 liefst twaalf miljoen aan Middlesbrough voor de speler. Op papier lijdt Ajax dus verlies. Gezien het feit dat zijn transferwaarde echter slechts 4,4 miljoen euro is volgens de Estimated Transfer Value (ETV) van FootballTransfers, is een transfersom die vijf miljoen euro hoger ligt dus zo slecht nog niet.

In dit seizoen mocht Akpom een keer opdraven als basiskracht in de EFL Cup. Vier keer viel hij in. In totaal scoorde hij twee keer en gaf hij één assist.

Gerelateerd:
Marcos Leonardo lijkt teleurgesteld met zijn reserverol

Marcos Leonardo krijgt steun na 'rampstart': "Is niet voor niets"

0
Robert Eenhoorn

Directeur Feyenoord: "Geen gek idee om Ajax eerste te laten zijn"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Marcos Leonardo krijgt steun na 'rampstart': "Is niet voor niets"

Directeur Feyenoord: "Geen gek idee om Ajax eerste te laten zijn"

'Kroes heeft meesterdeal gesloten bij verkoop van Chuba Akpom'

Cruijff wilde Amrabat al eerder halen: "Ze wilden mij graag hebben"

Nijstad op de bank bij Jong Oranje: "Een Ajax-reserve speelt wel"

Woerts ontkracht Ajax-gerucht: "Allemaal geroddel, niets van waar"

Eenhoorn blijft kritisch op Ajax: "Zij kregen toen de hele pot"

Van der Vaart breekt stilte na VI-exit Polman: "Is helemaal oké"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws