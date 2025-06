Kroes heeft probleem: "Ajax raakt ze aan de straatstenen niet kwijt"

Alex Kroes wil deze zomer een bezem door de Ajax-selectie halen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Voor vijf spelers die mogen vertrekken, is namelijk nog weinig tot geen interesse. Mike Verweij verwacht dan ook dat het moeilijk is om de voetballers, die door Sven Mislintat werden gehaald, te slijten.

"De aankopen van Sven Mislinat zullen Kroes de meeste hoofdbrekens bezorgen", schrijft de journalist van De Telegraaf. "Jakov Medic (VfL Bochum), Chuba Akpom (OSC Lille), Borna Sosa (Torino), Carlos Forbs (Wolves) en Sivert Mannsverk (Cardiff) keren terug na hun niet succesvolle verhuurperiodes. Voorlopig lijkt Ajax het vijftal niet aan de straatstenen kwijt te kunnen."

Verweij weet dat er voor Akpom wel wat interesse begint te ontstaan, maar rondom de andere vier spelers is het nog rustig. "De zaakwaarnemers van de ’Mislintat-spelers’ is inmiddels te verstaan gegeven dat hun pupillen niet meer in aanmerking komen voor Ajax 1 en dat zij in kleedkamer 2 zullen moeten plaatsnemen."