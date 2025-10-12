Kroes investeert €63 miljoen: "Noodscenario's voorlopig in de la"

Ajax heeft dankzij een succesvolle transferzomer en de terugkeer in de Champions League voorlopig financiële ademruimte gecreëerd. Alex Kroes haalde 46,7 miljoen euro aan verkoopwinst binnen, vooral dankzij de lucratieve deal met Chelsea voor jeugdproduct Jorrel Hato. Omdat Hato boekhoudkundig voor nul euro in de boeken stond, leverde dat pure winst op.

Die meevaller helpt Ajax een financieel rampjaar, met eerder nog een nettoverlies van €37 miljoen. Tegelijkertijd investeerde Kroes stevig: in totaal gaf Ajax 63 miljoen euro uit aan onder anderen Ko Itakura, Kasper Dolberg en Oscar Gloukh. Daarmee ligt de uitgave hoger dan de 49 miljoen die op Transfermarkt wordt genoemd.

De Champions League levert dit seizoen minstens 25 miljoen extra op. Samen met bezuinigingen op topsalarissen, zoals het vertrek van Jordan Henderson moet dat voldoende zijn om het operationeel verlies om te buigen. "De noodscenario’s kunnen in elk geval voorlopig even in de la blijven liggen", zo schrijft Voetbal International.

In het persbericht verwacht Ajax ‘een verbeterd resultaat’ "Dat is geen heel gewaagde prognose, want veel beroerder dan een negatief resultaat voor belastingen van 50 miljoen en een uiteindelijk netto verlies van 37 miljoen kan niet. Dankzij Hato, Brobbey, terugkeer in de Champions League en kostenbesparingen waarvan Ajax dit seizoen de effecten voorspelt, zouden zwarte cijfers in 2025/26 toch in zicht moeten zijn", aldus de voorspelling van VI.