14 minuten met
Oud-Ajacied blikt terug: "Ik was totaal geen Ajax-jongen"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kroes investeert €63 miljoen: "Noodscenario's voorlopig in de la"

Thomas
bron: Voetbal International
Alex Kroes en Marijn Beuker
Alex Kroes en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

 Ajax heeft dankzij een succesvolle transferzomer en de terugkeer in de Champions League voorlopig financiële ademruimte gecreëerd. Alex Kroes haalde 46,7 miljoen euro aan verkoopwinst binnen, vooral dankzij de lucratieve deal met Chelsea voor jeugdproduct Jorrel Hato. Omdat Hato boekhoudkundig voor nul euro in de boeken stond, leverde dat pure winst op.

Die meevaller helpt Ajax een financieel rampjaar, met eerder nog een nettoverlies van €37 miljoen. Tegelijkertijd investeerde Kroes stevig: in totaal gaf Ajax 63 miljoen euro uit aan onder anderen Ko Itakura, Kasper Dolberg en Oscar Gloukh. Daarmee ligt de uitgave hoger dan de 49 miljoen die op Transfermarkt wordt genoemd.

De Champions League levert dit seizoen minstens 25 miljoen extra op. Samen met bezuinigingen op topsalarissen, zoals het vertrek van Jordan Henderson moet dat voldoende zijn om het operationeel verlies om te buigen. "De noodscenario’s kunnen in elk geval voorlopig even in de la blijven liggen", zo schrijft Voetbal International.

In het persbericht verwacht Ajax ‘een verbeterd resultaat’ "Dat is geen heel gewaagde prognose, want veel beroerder dan een negatief resultaat voor belastingen van 50 miljoen en een uiteindelijk netto verlies van 37 miljoen kan niet. Dankzij Hato, Brobbey, terugkeer in de Champions League en kostenbesparingen waarvan Ajax dit seizoen de effecten voorspelt, zouden zwarte cijfers in 2025/26 toch in zicht moeten zijn", aldus de voorspelling van VI.

Gerelateerd:
Ajax verspeelde in de laatste minuten de titel uit bij FC Groningen

PSV-aankoop zag Ajax vanuit Spanje titel verspelen: "Ongelofelijk"

0
Rafael van der Vaart bij Sterren op het Doek

Van der Vaart spijkerhard voor Ajacied: "Het is zijn eigen schuld"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

0
Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd