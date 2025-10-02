Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Kroes keihard aangepakt door ras-Ajacied: "Ze roepen maar wat"

Rik Engelbertink
bron: Het Parool
Alex Kroes en Marijn Beuker
Alex Kroes en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Tscheu La Ling speelde zowel voor Ajax als voor Olympique Marseille. Hij volgde het Champions League-duel tussen beide clubs met extra aandacht, maar was vooral teleurgesteld door wat Ajax op de mat legde.

"Het voetbal wordt in Marseille echt met het hart beleefd op de tribunes, dat voelen de spelers ook op het veld, maar je kan ook niets anders verwachten", opent La Ling in Het Parool. "Ajax speelt al meer dan honderd jaar dit soort wedstrijden, dus je zou denken dat ze daar niet van onder de indruk zijn."

"Ajax maakt elke week dezelfde fouten. Je zag weer dezelfde patronen als in de afgelopen jaren. Ze blijven vasthouden aan een manier van voetballen die de selectie niet kan uitvoeren", vindt hij. "Maar het is niet alleen tactiek: ik heb twee keer gesproken met technisch directeur Alex Kroes en daarvoor met Sven Mislintat. Ze roepen maar wat en vertellen mooie verhaaltjes over het Ajax-dna, maar ik zie er niets van terug. Het aankoopbeleid gaat juist tegen alle principes van Ajax in."

"Hoe het Ajax-dna dan wel terugkomt? Dat begint bij de mensen die verantwoordelijk zijn voor de benoemingen", is hij kritisch. "Er wordt leuk gepraat, maar er wordt niet gehandeld naar de visie van Ajax. Dan krijg je dit soort voetbal en blijf je in dezelfde situatie hangen."

"Het gaat niet om de trainer, het gaat om de visie. De opleiding moet de basis zijn, maar ook als ik Jong Ajax zie, herken ik de club niet meer", uit La Ling zich. "En bij aankopen geldt: je moet spelers halen die het Ajaxspel als basiskwaliteit in zich hebben. Of ze het dan waarmaken is een tweede, maar nu worden er spelers gehaald die dat totaal niet hebben."

