"Weghorst komt er bij ons niet in, die zou ik terug naar Ajax sturen"
Het laatste Ajax Nieuws

Kroes krijgt 'interne hulp': "Adviseert tegen dat soort transfers"

Rik Engelbertink
bron: Studio Voetbal
Alex Kroes en John Heitinga
Alex Kroes en John Heitinga Foto: © Pro Shots

Arno Vermeulen heeft excuses aangeboden voor het feit dat hij zei dat een externe adviseur technisch directeur Alex Kroes adviseert Volgens de NOS-journalist is het Ajax die iemand heeft aangesteld om dit te doen.

"Hij heeft een advies afgegeven bij iemand van Ajax. Het gaat om een adviseur rond de technische leiding van het eerste elftal", zegt Vermeulen bij Studio Voetbal. "Hij adviseert om veel minder 'laptoptransfers' te maken, maar om echt te kijken wat er in de markt is." 

Wie dit wilde? Kroes in ieder geval niet. "Iemand binnen de club heeft het initiatief genomen om advies te vragen. Diegene heeft dat niet overlegd met Kroes, dus dan is het niet gek dat je daar als club niet mee naar buiten komt."

Vermeulen ziet dat er bij Ajax een grote kenniskloof is ontstaan. "Bij Ajax vinden ze dat er best weinig knowhow is over wat er rondloopt aan spelersmateriaal in het internationale voetbal. Danny Blind is de enige die dat weet, maar die doet eigenlijk niks meer en gaat in december weg uit de Raad van Commissarissen." 

