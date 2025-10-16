Kroes krijgt kritiek: "Geen peil te trekken op technisch beleid"

Simon Zwartkruis vindt het beleid van Alex Kroes vrij onnavolgbaar. De journalist vindt onder meer het toevoegen van Fred Grim aan de technische staf opvallend.

"Je wilt rookie Thomas Duivenvoorden toevoegen aan de trainersstaf en komt uit bij routinier Fred Grim. De omgekeerde route werd deze zomer bewandeld bij de vervanging van Jordan Henderson: op diens plek moest een ervaren leiderstype komen en kwam uiteindelijk een onervaren huurling", opent Zwartkruis in Voetbal International.

De journalist snapt dan ook weinig van het Ajax-beleid. "In een selectie die op de ene positie onderbezet is en op de andere juist overbezet. Kortom, er is nog steeds geen peil te trekken op het technisch beleid van Ajax", besluit hij.